Oldenzaal eerste digitale Hanzestad: historie ontdekken op je smartphone

Zes gouden munten met een plattegrond van de stad hangen verspreid door het centrum. Als je ze scant met de app kom je alles te weten over die locatie. “Van historische weetjes, tot echte oude Hanze documenten”, legt Sandra Schippers, directeur van het Palthe Huis uit. De app, die is ontwikkeld door de stichting Oldenzaalse Musea, is een combinatie van geschiedenis en spel. “Het is eigenlijk een speelse manier om de stad te leren kennen.”

De eersten die de app mogen testen zijn de eerste en tweede jaars van het Twents Carmel College. Ze zijn, ondanks de regen die genadeloos hard naar beneden komt, enthousiast over de route. “Je leert erg veel en op een leukere manier dan uit een boek”, vindt Lynn. Nienke vult aan: “Je ziet meteen waar het over gaat, omdat het op de app staat én omdat je op de juiste locatie bent.”

Niet alleen de informatie, vooral het spelelement vinden de leerlingen geweldig. “Hoe hebben we deze gemist dan?”, schreeuwen een paar jongens uit terwijl ze naar de munt bij de Plechelmus rennen. Nog geen vijf minuten daarvoor zijn ze er straal langsheen gelopen.

Enthousiast

Ook mentor Loes Klieverik is blij met de app. “Vooral het digitale aspect vinden ze leuk. Op deze leeftijd zijn ze graag met de telefoon bezig en dat kunnen we nu combineren met geschiedenis.” Dat zijn de leerlingen met haar eens. “Het is gewoon leuk dat je tijdens lestijd op je telefoon mag spelen”, vindt Rachelle, maar ook het feit dat het buiten is bevalt haar wel. “We zijn met z’n allen best een drukke groep en nu kunnen we lekker bewegen”, vult vriendin Lisa aan.

De stad die we nu zijn komt door ons verleden Evelien Zinkweg

Dat de telefoon niet altijd even goed werkt was vanochtend duidelijk. “Ineens met 200 mensen de app gebruiken was een beetje veel van het goede”, zegt Schippers. “De app werd wat traag, maar die problemen waren gelukkig snel verholpen.” De leerlingen konden daardoor zonder problemen op pad.

De opdracht van de app komt weg bij het college. “De politiek wil het Hanzeverleden graag zichtbaarder maken”, legt wethouder Evelien Zinkweg uit. Omdat veel historie in het centrum van Oldenzaal niet meer zichtbaar is, moest de stad de eerste digitale Hanzestad worden. “De stad die we nu zijn, komt door het verleden”, legt Zinkweg uit. “Het is belangrijk dat mensen dat kunnen ontdekken.”