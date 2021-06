Gratis tandstartbehandeling voor dak- en thuislozen in Zwolle

De mensen die voor een behandeling in aanmerking kwamen werden door het Leger des Heils benaderd om naar de mobiele tandartsenpraktijk te gaan die stond geparkeerd het parkeerterrein van de daklozenopvang in Zwolle. "We noemen het de mondzorgcaravaan", zegt Caroline van Wingaarden van Artsen Van De Wereld. De mobiele tandartsenpraktijk gaat het hele land door. De behandelingen worden belangeloos gegeven door tandartsen uit de plaatsen waar de wagens naar toe gaan.

Tandarts Frederik van der Werken uit Zwolle voerde vrijdag de behandelingen uit in de 'monzorgcaravaan'. Hij merkt op dat tandzorg voor veel mensen in Nederland is geregeld vanuit een zorgverzekering, maar dat geldt niet voor iedereen. Asielzoekers bijvoorbeeld, zij zijn verzekerd voor tandzorg. Veel dak- en thuislozen zijn dat niet. Ook mensen die rond de armoedegrens leven zijn vaak niet verzekerd voor de tandarts. Dat zou toch anders moeten.

Terug in basispakket

Mondzorg moet weer terug in het basispakket zegt van Wingaarden. Er kwam volgens haar iemand bij de 'mondzorgcaravaan' die achttien jaar niet naar de tandarts zijn geweest. Er was zelfs een man die nog nooit in een tanddartsstoel had gelegen. Tandarts Van der Werken helpt graag mensen bij hun gebitsproblemen, maar wil met zijn taak als vrijwillig tandarts bij Artsen Van De Wereld een signaal afgeven dat er veel mensen zijn die dringend tandzorg nodig hebben, maar dit niet kunnen betalen.

Vervolg

Patiënten die een gratis behandeling hebben gekregen worden door de tandartsen vaak voor een vervolgbehandeling uitgenodigd, maar dan in de praktijk van de tandarts. Ook die kosten neemt de tandarts voor zijn rekening. In Zwolle zijn er acht tandartsen die zich vrijwillig inzetten om dak- en thuislozen in de mondzorgcaravaan te behandelen.