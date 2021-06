NAM heeft begrip voor 'stevige tik op de vingers' na problemen bij afvalwaterinjectie in Twente

De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft begrip voor de maatregelen die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maandag heeft aangekondigd. De injectie voor afvalwater staat per direct onder verscherpt toezicht, de NAM moet opnieuw onderzoek doen en het Openbaar Ministerie gaat kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Dat allemaal naar aanleiding van de problemen rond afvalwaterinjectie in lege gasvelden in Twente.

"Het Staatstoezicht heeft ons een stevige tik op de vingers gegeven, we staan onder verscherpt toezicht en gezien de ontwikkelingen hebben wij daar begrip voor." Dat zegt Martijn Kleverlaan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Aanleiding voor het aangekondigde verscherpt toezicht zijn dus de problemen rondom de injectie van afvalwater in lege gasvelden in Twente. Eén van die injectieputten is gebroken en de NAM heeft die put niet tijdig gesloten. Daardoor heeft de NAM nog jaren afvalwater geïnjecteerd terwijl er risico's waren dat dat water weglekte naar de zoutlagen. Overigens heeft het Staatstoezicht geen aanwijzingen gevonden dat er ook echt sprake was van een lekkage.

'Niet genoeg onderbouwd'

Maar SodM vindt wel dat de NAM de gebroken buis in injectieput ROW-2 al veel eerder had moeten ontdekken. Daarna had de NAM veel eerder onderzoek moeten doen én NAM had de problemen eerder moeten melden bij het officiële overheidsorgaan Staatstoezicht op de Mijnen. Dat die melding niet eerder is gebeurd wordt de NAM kwalijk genomen.

SodM concludeert dat de door de NAM aangevoerde onderbouwing voor de oorzaak van de scheur in de buizen van ROW-2 nog onvoldoende is. NAM beweert dat de breuk in ROW-2 niet bij andere putten kan gebeuren. Volgens SodM is die veronderstelling niet voldoende, met name omdat het bij de andere waterinjectieputten om dezelfde geologische opbouw gaat.

Nóg een injectieput met problemen

Injectieput ROW-7 ligt vlakbij de gebroken ROW-2 en NAM heeft grote moeite om metingen te doen in die put. Diep onder het maaiveld zouden de buizen van ROW-7 ook al vervormd zijn en daardoor past de meetapparatuur niet. Vorige week heeft de NAM nog een nieuwe poging gedaan om de staat van ROW-7 te meten, maar opnieuw mislukte dat.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft injectieput ROW-7 nu per direct gesloten. Pas als duidelijk is wat er in die put aan de hand is en wat de risico's zijn, wil SodM kijken of ROW-7 opnieuw in gebruik mag worden genomen. De NAM wil de metingen opnieuw oppakken in het najaar.

Tweede injectieput per direct gesloten

"Uiteraard volgen wij de aanbevelingen en adviezen van SodM op en hebben daarom ROW-7 direct ingesloten", aldus Martijn Kleverlaan van de NAM. "Daarmee doen we ook recht aan de vragen uit de omgeving over deze waterinjectielocatie. We zullen ROW-7 pas weer in gebruik nemen nadat SodM hier goedkeuring voor heeft verleend."

Het staatstoezicht wil dat de NAM ook de andere actieve waterinjectieputten vaker controleert. De NAM heeft al toegezegd dit te gaan doen. Het verscherpte toezicht van SodM moet ertoe leiden dat de onrust in Noordoost-Twente niet verder toeneemt.

Dat het SodM aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijk strafbare feiten, is volgens Kleverlaan bij de NAM nog niet bekend.

