OM wil Syrische vluchtelingen laten getuigen over terreurverdachte uit Rijssen

De inval in woning van terreurverdachte in Rijssen (Foto: News United / Bert Kamp)

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vier Syrische vluchtelingen ondervragen over de rol van de 45-jarige Muhammad B. uit Rijssen bij de burgeroorlog in Syrië. Het kwartet woonde in de stad Raqqa, waar de terreurverdachte uit Rijssen van 2012 tot en met 2017 een belangrijke en actieve rol zou hebben gespeeld binnen Ahrar al-Sham. Deze jihadistische beweging wordt gezien als terroristische organisatie.

Het OM spoorde het viertal uit Raqqa op met behulp van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De officier van justitie hoopt dat de Syriërs meer licht kunnen werpen op het verleden van Muhammad B. ,,We weten niet wat deze getuigen gaan verklaren, maar we willen zoveel mogelijk zicht krijgen op wat zich in Syrië heeft afgespeeld’’, zei de officier van justitie vandaag tijdens een voorbereidende zitting in de extra beveiligde rechtbank van Rotterdam.

Afgevoerd door zwaarbewapende agenten

Muhammad B. werd in november in de Karel Doormanstraat in Rijssen door zwaarbewapende agenten uit zijn woning gehaald en afgevoerd. Een getuige had het OM getipt dat de vier jaar geleden uit Syrië gevluchte B. geen oorlogsslachtoffer was, maar een topfunctie vervulde binnen Ahrar al-Sham. De 45-jarige Rijssenaar zou de geldstromen voor de groepering hebben verzorgd.

Ontvoeringen, martelingen en executies

Lange tijd werd de verzetsbeweging tegen de Syrische president Bashar al-Assad door de Nederlandse overheid gezien als ‘gematigd’. De rechtbank van Rotterdam oordeelde daar in 2019 anders over. Bij de veroordeling van twee leden tot vijfeneenhalf en zes jaar cel bestempelden rechters de strijdgroep als terreurorganisatie die in het verleden had samengewerkt met de Islamitische Staat (IS). Volgens het vonnis maakte Ahrar al-Sham zich schuldig aan het ontvoeren, martelen en standrechtelijke executeren van mensen.

De voorlopige aanklacht tegen B. luidt dan ook: lidmaatschap van een terreurorganisatie die moord, doodslag, zware mishandeling en ontploffingen op haar geweten heeft. Als bewijs schermt het OM behalve de getuigenis met foto’s waarop B. in Syrië poseert met zwaar wapentuig. Ook zijn er beelden waarop hij met hooggeplaatste leiders van Ahrar al-Sham in de camera lacht.

Chatgesprek over jihad

Volgens het OM is er bovendien een chatgesprek opgedoken waarin B. over de jihad schrijft. De officier citeerde onder meer dat de Rijssenaar zei: ‘Niet te geloven dat ik van de jihad ben weggevlucht’. B. schreef vervolgens terug te zullen keren om ‘desnoods aan de grens te sterven’.

B. ontkent de beschuldigingen met klem. De advocaat van de 45-jarige vindt het bewijs tegen zijn cliënt ‘flinterdun’. Zo vergelijkt hij de foto’s met leiders van Ahrar al-Sham als iemand die met bekende sterren op de foto gaat. ,,De getuige zei zelf dat je met zulke bekende figuren op de foto wilt.’’

Raadsman Jaap-Willem Roozemond wijst op het ontbreken van B. op allerlei beeld- en fotomateriaal van de top van Ahrar al-Sham. ,,Als je die opzoekt op internet zie je ze allemaal staan. Maar mijn cliënt staat daar niet bij. Als hij een grote man was zoals het OM beweert, dan zou je hem daar toch wel bij vinden?’’

Ook de foto met het poseren met zware wapens vindt hij niets zeggen. ,,Het is geen foto die je bij een bepaalde historische gebeurtenis kunt plaatsen.’’

B. blijft voorlopig vast

De chat noemt de raadsman nietszeggend. ,,Jihad zegt niets meer dan het Nederlandse begrip ‘strijd’.’’ De verklaringen van de belangrijkste getuige vindt Roozemond op allerlei punten aantoonbaar onjuist.

De rechtbank besliste echter dat B. voorlopig wel vast blijft zitten. Het onderzoek van het OM is bijna klaar, op het horen van de vier getuigen na. In september staat de volgende zogeheten pro formazitting gepland. Richting einde van het jaar vindt het inhoudelijke proces plaats.