Lubna leerde zichzelf Nederlands en helpt nu andere vluchtelingen in Overijssel

Lubna vluchtte 23 jaar geleden vanuit Soedan naar Hardenberg. Omdat ze destijds zelf ervaarde hoe belangrijk het is om geholpen te worden als je in een nieuw land komt, ondersteunt ze de vrouwen die nu naar Nederland komen.

"Ik weet hoe moeilijk het is als vrouwelijke vluchteling. Dat je de taal niet kent, de cultuur niet." Ze was 22 jaar en net zwanger toen ze eind vorige eeuw neerstreek in Hardenberg. Met behulp van kinderprogramma's zoals Sesamstraat leerde Lubna zichzelf de eerste Nederlandse woordjes.

Ze had het gevoel dat ze het helemaal alleen moest doen in Nederland. Ontzettend moeilijk vond ze het. En daarom helpt Lubna nu zelf vrouwen die nieuw zijn in Nederland. Voor haar vele werk ontving Lubna zelfs al een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Multiculturele bijeenkomsten

Zo maakte ze een kookboekje. Aan de hand daarvan organiseert ze samenkomsten van vluchtelingen en autochtone Nederlanders, die samen gerechten maken. Vrouwen met verschillende culturele achtergronden komen hier samen. "Want eten brengt de mensen bij elkaar", zegt Lubna.

Ook organiseert ze bijeenkomsten in de buurtkamer, een ontmoetingsplek voor activiteiten voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond. "Heel belangrijk voor ze. Het is veilig hier. Ze kunnen hun haren knippen, de hoofddoek kan even af. Ze leren een klein beetje de taal, door te praten, spelletjes te doen. Maar we doen ook andere activiteiten, zoals bingo, sinterklaas en kerst.

Droom

Het werk van Lubnu is nooit klaar. Ze heeft een duidelijk doel voor de toekomst. "Mijn droom is een groot gebouw voor vrouwen waar ze altijd terecht kunnen. Om te sporten, koffie te drinken, te praten. Een plek die altijd toegankelijk is."

Hoe kijk jij tegen het opvangen van vluchtelingen aan? Vrijdagavond vanaf 20.00 uur zendt RTV Oost hierover live het vluchtelingendebat uit, waarin verschillende mensen uit Overijssel deze vraag proberen te beantwoorden.