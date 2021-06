'Bevrijdingsdag' op 26 juni: wat kan er vanaf morgen allemaal wel en niet?

We maakten van alles mee de afgelopen vijftien maanden. Van de intelligente lockdown tot de harde lockdown en van de gedeeltelijke lockdown tot de tijdelijke verzwaring daarvan. We kregen te maken met avondklokken, winkels die dicht, open, dicht en weer open gingen en allerlei andere activiteiten die dan weer wel en dan weer niet mochten. Vanaf morgen gaan we een nieuwe periode in en draait alles om wat er wél kan. Veelal op anderhalve meter, dat nog wel.

Mondkapjesplicht

Waar een groot aantal landen er snel bij was met de mondkapjes, liet de verplichting ervan in ons land lang op zich wachten. Pas op 1 december vorig jaar, ruimschoots in de tweede golf, werd het verplicht in alle openbare ruimtes en bij het uitoefenen van contactberoepen. Het openbaar vervoer was op 1 juni vorig jaar al aan de beurt.

Vanaf morgen vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd, blijft deze gelden. Denk aan locaties als het openbaar vervoer, de taxi, op luchthavens en in het voortgezet onderwijs. In winkels en andere openbare ruimtes waar afstand gehouden kan worden, zoals gemeentehuizen, is het mondkapje niet langer verplicht. Ook mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, hoeven het ding niet meer op.

Groepsgroottes

Allerlei maximale groepsgroottes golden de afgelopen vijftien maanden. Op het dieptepunt was de regel zelfs dat we maximaal één persoon per dag thuis mochten ontvangen. De afgelopen maanden werd dit verruimd naar twee en vervolgens naar vier. Vanaf morgen is deze beperking er helemaal af. We mogen dan weer onbeperkt mensen thuis ontvangen. Wel moeten mensen onderling anderhalve meter afstand houden.

Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Dat betekent dat het weer mogelijk is om met meer dan vier personen in groepsverband ergens heen te gaan. Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke locaties, binnen en buiten, en voor in de auto.

Alcoholverkoop

In oktober 2020 was daar ineens het verbod op alcoholverkoop na acht uur 's avonds. Pas begin deze maand, zo'n acht maanden later, werd dat opgerekt naar tien uur 's avonds. Vanaf morgen geldt er geen landelijke beperking meer op de verkooptijden van alcohol in bijvoorbeeld supermarkten en slijterijen.

Ook de horeca heeft niet langer te maken met een eindtijd. De afgelopen maanden mochten terrassen eerst open tot zes uur 's avonds, daarna tot acht uur en inmiddels tot tien uur. Vanaf morgen zijn de openingstijden volledig vrijgegeven. Dat geldt ook bij binnengedeeltes van restaurants en cafés.

In alle eet- en drinkgelegenheden mag de volledige capaciteit op gebruikt worden, waarbij (zowel binnen als buiten) dan nog wel de anderhalve meter afstand en een vaste plek gelden. Met coronatoegangsbewijzen hoeven bezoekers geen afstand van elkaar te houden. Zo'n bewijs is te krijgen na volledige vaccinatie, een negatieve coronatest of een herstelbewijs dat een doorgemaakte corona-infectie aantoont. Daarmee is ook een vaste plek niet verplicht.

Met een toegangstest vervalt de anderhalvemeterregel (Foto: iStock / Getty Images)

Nachtclubs

Een heugelijke dag is het morgen voor nachtclubs. Als zo'n beetje de enige sector hebben zij vanaf maart 2020 onafgebroken de deuren gesloten moeten houden. Morgen komt een einde aan die periode, zolang bezoekers maar een toegangsbewijs hebben.

Feestcafé Aspen Valley in Enschede gaat er bijvoorbeeld gelijk vol voor. In de nacht van zaterdag op zondag zijn enkele honderden feestvierders van de partij. Ze kochten allemaal een kaartje en mogen alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs. Het feest is volledig uitverkocht.

Dierentuinen en pretparken

Vanaf morgen zijn er veel meer mensen welkom in dierentuinen, pretparken en op kermissen. In deze zogeheten doorstroomlocaties is dan plaats voor één bezoeker per vijf vierkante meter. Dezelfde norm geldt voor winkels, markten, casino's en zwembaden. Ook hier moeten mensen nog altijd anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Weer naar kantoor

Werknemers mogen vanaf morgen weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt. Op de werkplek moeten mensen wel anderhalve meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan, om te volle bussen en treinen te voorkomen.

Onderwijs

Voor de kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs komen de maatregelen als het gaat om groepsgroottes voor kinderen tot twaalf jaar te vervallen. Scholen mogen weer schoolkampen, musicals en diploma-uitreikingen organiseren. Hiervoor blijven de basisregels nog wel gelden, zoals anderhalve meter afstand tussen volwassen, en in het voortgezet onderwijs ook tussen leerlingen en volwassenen.

Sporten

Een opluchting voor de miljoenen amateursporters in Nederland. Vanaf morgen mag iedereen, ongeacht de leeftijd, weer sporten in competitieverband. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen afstand te houden als dat nodig is voor de sportbeoefening. Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Kleedkamers mogen open, net als sportkantines, waarvoor dezelfde regels gelden als de horeca.

Er is ook publiek welkom bij professionele wedstrijden. Hiervoor mag de capaciteit op anderhalve meter afstand gebruikt worden, tenzij er gewerkt wordt met toegangstesten.

Nederland - Tsjechië is te zien in de horeca (Foto: ANP / Rob Engelaar)

Oranje op groot scherm

Een dag na de versoepelingen van morgen speelt Oranje voor het eerst sinds 2008 weer een knock-outwedstrijd op het EK Voetbal. Tsjechië is zondagavond de tegenstander en ongetwijfeld gaan miljoenen Nederlanders de wedstrijd weer volgen. Voor het eerst dit toernooi kan dat in de horeca.

Horecazaken hebben geen vergunning voor nodig voor het uitzenden van de wedstrijd, maar moeten zich wel aan een aantal basisregels houden. Zo mogen schermen op terrassen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bezoekers moeten blijven zitten en anderhalve meter afstand houden van elkaar.

De EK-wedstrijden kijken op schermen op pleinen en in parken is een lastiger verhaal, omdat het dan als evenement wordt gezien. In dat geval is er wel een vergunning nodig en zouden bezoekers zich aan strenge regels moeten houden, zoals het testen voor toegang.

Evenementen

Vanaf morgen zijn evenementen die horen bij horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodium weer toegestaan. Maar dan wel met een vaste zitplek en op anderhalve meter afstand. Wie werkt met coronatoegangstesten kan deze regels loslaten en mag tot maximaal 25.000 bezoekers verwelkomen. Wel is voorlopig nog de regel dat alleen eendaagse evenementen zijn toegestaan. Vanaf 25 juli mogen ook meerdaagse evenementen weer plaatsvinden.

Op vakantie

Nog een paar dagen wachten en dan kan er ook qua reizen een stuk meer. Op 1 juli wordt het Digitaal Coronabewijs, ook wel het Digitaal Corona Certificaat genoemd, ingevoerd. Het Digitaal Coronabewijs maakt het mensen straks makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen. Thuisquarantaine voor hoogrisicogebieden vervalt voor Europese reizigers die in bezit zijn van een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Dit geldt dus ook voor reizigers met een Digitaal Coronabewijs.

Wel kunnen andere landen nog aanvullende regels hanteren voor reizigers vanuit Nederland. Het is dus altijd verstandig om van tevoren goed door te nemen waar je rekening mee moet houden als je naar het buitenland gaat. Hiervoor kan je de reisadviezen van het ministerie checken.