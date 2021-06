PEC Zwolle begint met teruggekeerde Langeler aan voorbereiding: "Weer heel vertrouwd"

In Wijthmen is PEC Zwolle vandaag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 's Ochtends stonden er allerlei testen op het programma en 's middags was de eerste veldtraining onder leiding van Art Langeler.

"Iedereen is superfit teruggekomen", constateert technisch manager Mike Willems tevreden. "Sommigen zijn zelfs nog fitter dan toen ze hier weggingen voor de vakantie. Volgens mij hebben ze er allemaal hartstikke veel zin in."

Vertrouwd

Dat geldt ook voor Langeler, die na acht jaar afwezigheid weer terugkeert als hoofdtrainer van PEC. "Alles is weer heel vertrouwd en oké. Als ik in het stadion rondloop, ken ik de meeste mensen nog wel. Een aantal nieuwe mensen wat minder. Maar het is toch heel anders dan wanneer je bij een nieuwe club binnenkomt. Je bent vertrouwd met de omgeving, met de mensen die er zijn en de cultuur die er heerst. Daar word ik wel blij van."

Drie nieuwelingen

Op het trainingsveld staat een vrij grote groep spelers, al komt dat vooral door de vele jeugdspelers die meetrainen. De selectie telt op dit moment slechts drie nieuwelingen: de doelmannen Kostas Lamprou en Jasper Schendelaar en verdediger Siemen Voet. Met name in de voorhoede moeten er nog spelers bijkomen.

Maar dat heeft tijd nodig, benadrukt Willems. "We nemen weloverwogen beslissingen. Het moet wel bij ons passen. De speler moet willen, de club moet willen meewerken. Verder waren de spelers de afgelopen weken allemaal op vakantie en we willen ze toch minimaal één of twee keer in hun ogen kunnen kijken. Maar de gesprekken zijn gaande, dus de eerste zal niet heel lang op zich laten wachten, denk ik."

Gesprekken met Paal en Clement

Uitgaande transfers lijken er vooralsnog niet aan te komen. "Kenneth Paal is wel in trek. Er wordt veel naar geïnformeerd, maar tot een serieuze onderhandeling is het nog niet gekomen", zegt Willems. Als het aan PEC Zwolle ligt, gaat dat ook niet gebeuren. Willems wil Paal en Pelle Clement, spelers van wie het contract volgend jaar afloopt, niet kwijt. "Het zou wel wenselijk zijn als we een bedrag binnen zouden halen, maar ik wil vooral een goed elftal op de been hebben. Ik zou Paal en Clement heel graag een nieuw contract willen geven en ze volgend seizoen nog in ons stadion zien voetballen. En die gesprekken die lopen ook al."

Nog geen nieuwe assistent

PEC Zwolle heeft de afgelopen tijd tevergeefs geprobeerd om een nieuwe assistent-trainer aan te trekken. Sipke Hulshoff (Feyenoord) en Peter Reekers (sc Heerenveen) kozen voor een andere club. Het is nog niet duidelijk of er nu nog een andere assistent gaat komen. "Er is wel ruimte om er nog een trainer bij aan te trekken", weet Langeler. "Het idee was dat ik dan zelf wat meer op de achtergrond kan zijn, met Mike Willems de selectie vorm kan geven en wat strategische dingen kan doen bij de club. Maar het is nog niet gelukt. Het is een vrij specifieke rol die ik naast me wil. We gaan nu eerst zo beginnen, doen het de komende weken zo. En dan gaan we kijken of er nog iemand bij moet en wie dat dan zou moeten zijn. Maar misschien kunnen we het op deze manier ook prima redden."

Proefspeler

Bij PEC Zwolle is voorlopig Leandro Fernandes op proef. Het is een 21-jarige middenvelder die Langeler nog kent uit zijn PSV-tijd. Fernandes vertrok drie jaar geleden naar Juventus, dat hem verhuurde aan Fortuna Sittard en Pescara in de Italiaanse Serie B. Mogelijk volgen er de komende tijd nog meer proefspelers.