Rijbaan A1 afgesloten nadat vrachtwagen botsabsorber ramt

Het ongeluk gebeurde op zo'n grote snelheid dat de vrachtwagen en de botsabsorber tientallen meters doorschoten na de botsing. De A1 lag in de richting van Hengelo bezaaid met brokstukken. Na de aanrijding ontstond er een lek in de brandstoftank van de vrachtwagen waardoor honderden liters diesel de berm in stroomde.

Vanwege opruimwerkzaamheden is tussen Bathmen en de afrit Lochem de rechterrijstrook afgesloten. Omdat er niet veel verkeer is, is er volgens de ANWB nauwelijks vertraging.

Mogelijk moet een deel van het wegdek opnieuw worden geasfalteerd door de diesel die eroverheen is gestroomd. De asfaltlaag is daardoor aangetast.

De vrachtwagen en de botsabsorber zijn total loss. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de voertuigen af te voeren. De verwachting is dat het verkeer nog geruime tijd last zal hebben van de reparatiewerkzaamheden aan het asfalt en de bergingswerkzaamheden.