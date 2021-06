Vandaag start het extra vaccineren met Janssen: 875 prikken in Enschede

Ook in Overijssel kunnen mensen die zich via het speciale telefoonnummer van de GGD hebben aangemeld voor een prik met het coronavaccin van Janssen vanaf vandaag hun vaccinatie halen. Dat gebeurt onder meer in Enschede waar alleen vandaag 875 mensen een prik krijgen. "We krijgen het druk vandaag", zegt Marleen van der Wal van de GGD Twente.

Het speciale nummer dat vanuit het hele land door belangstellenden gebeld kon worden, raakte overbelast. Ook op het nummer van de GGD Twente was het druk. "Ons eigen telefoonnummer was ook overbelast omdat er heel veel mensen belden die vragen hadden", vertelt Van der Wal.

Ruim duizend afspraken over

Ondanks dat de GGD de komende dagen druk is met het zetten, is er nog steeds ruimte voor mensen die ook graag met het vaccin van Janssen willen worden ingeënt. "Voor volgende week hebben we nog ruim elfhonderd afspraken openstaan. Dus mensen die nog willen, kunnen nog steeds een afspraak maken.

Vakantie

Volgens Van der Wal zijn het vooral jongeren, die nog een aantal weken moeten wachten op hun reguliere vaccinatie die zich nu al aanmelden. Met een vaccin wordt op vakantie gaan bijvoorbeeld makkelijk. Een negatieve test is dan niet meer nodig. Maar er zit nog wel een addertje onder het gras: ook het vaccin van Janssen heeft tijd nodig om te gaan werken.

Het duurt nog twee weken voor je volledig beschermd bent. Marleen van der Wal, GGD Twente

Het duurt nog een week of twee voordat mensen echt beschermd zijn tegen het coronavirus. "we hebben mensen die zeggen dat ze de prik vandaag willen hebben omdat ze morgen op vakantie gaan, maar het duurt inderdaad nog twee weken voordat je volledig beschermd bent en ook veel landen eisen dat je minimaal twee tot drie weken gevaccineerd bent voordat je zonder aanvullende negatieve test naar hun toe komt. Let daar vooral heel goed op als je op reis gaat", adviseert Van der Wal. "Welke eisen stelt het land waar ik heen ga."

Vraag

Mensen die zich hebben aangemeld krijgen voordat ze geprikt worden nog de vraag of ze weten dat ze gevaccineerd worden met Janssen, of ze alle informatie hebben gelezen of ze zwanger zijn of bijvoorbeeld een immuunstoornis hebben. "Voor mensen die zwanger zijn of een immuunstoornis hebben, is deze vaccinatie gewoon minder geschikt."

Mensen die op het laatste moment besluiten dat ze geen vaccin van Janssen willen, kunnen nog weigeren. Die mensen moeten zich dan opnieuw aanmelden voor een vaccinatie met Pfizer of Moderna.