PEC Zwolle troeft grote clubs af en houdt Rav van den Berg binnenboord

Van den Berg maakte afgelopen seizoen op 16-jarige leeftijd al zijn debuut in de hoofdmacht van PEC. Komend seizoen zal hij vast deel uitmaken van het eerste elftal. Technisch manager Mike Willems is blij dat hij hem samen met Art Langeler heeft weten te overtuigen van een langer verblijf in Zwolle. "We hebben vaak en veel met hem gesproken en we hebben echt wel een plan met hem. Dat doe je niet in een jaar. Dat moet je over een langere periode bekijken, dus wij zijn echt blij dat hij daar drie jaar de tijd voor neemt."

Meerdere doelen

Rav van den Berg is ook blij met zijn nieuwe contract: ,,Toen ik vorig jaar rond deze tijd mijn eerste contract tekende bij PEC Zwolle had ik meerdere doelen voor ogen. Ik wilde zoveel mogelijk ontwikkeling doormaken en zo vaak als dat het kon meetrainen met het eerste. Ook droomde ik stiekem van mijn debuut in de Eredivisie. Het werd een leerzaam jaar, een fantastische ervaring die naar meer smaakt."

En dus kijkt Van Den Berg uit naar het nieuwe seizoen in het Zwolse blauw-wit: "Zeker als er straks weer publiek op de tribunes zit. PEC Zwolle heeft een heel duidelijk plan met mij en dat past hartstikke goed bij mijn ambities. Komend seizoen wil ik nóg meer leren van de oudere jongens, mijn kwaliteiten verder verbeteren en meer wedstrijdminuten maken."

Rav van den Berg blijft nog drie jaar in Zwolle (Foto: PEC Zwolle Media)

Kansen

Ook technisch directeur Mike Willems wijst op de plannen die de club heeft de jonge verdediger: "Hij kent onze plannen, dat we de komende jaren echt nog meer gaan kijken naar onze jeugdacademie, naar eigen spelers die we hebben en dat die ook de kans krijgen. Hij heeft natuurlijk die kans al gehad tegen Vitesse. Toen heeft hij zijn debuut gemaakt in de basis en daarna is hij helaas geblesseerd geraakt. Die plannen hebben we doorgetrokken en die gaan we nog veelvuldig uitvoeren met hem."

Trots

Willems is dan ook een trots man: "Zeker als je kijkt naar de concurrentie die we hadden, ben ik echt heel erg trots dat hij hier blijft. Daar ben ik hem en zijn familie ook zeer dankbaar voor. Een speler naar het eerste elftal brengen is makkelijk, maar ik ben er nog trotser op dat hij een paar jaar blijft en waarschijnlijk ook gewoon 40 wedstrijden in het eerste van PEC Zwolle gaat voetballen."