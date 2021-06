Ruim 1.400 stuks zwaar vuurwerk in woning Ommen: eis 24 maanden cel

Ruim 1.400 mortierbommen, bangers en cobra’s lagen er op zolder, in een schuur en in de slaapkamer van een 19-jarige man uit Ommen. Midden in een woonwijk. “Niet zo slim”, sprak de 19-jarige maandag voor de rechtbank. “Ik verdien zeker een straf voor wat ik heb gedaan.” Er werd 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk geëist.

De man had vorig jaar een hele bult professioneel vuurwerk in bezit, verkocht het aan zeker twee minderjarigen en had bovendien een aantal nepwapens in huis. "Heb je enig idee van het gevaar van die dingen?" vroeg de rechtbank aan de man. "Op dat moment niet. Daar was ik me niet van bewust. Het is gewoon totaal uit de hand gelopen", antwoordde de schuldbewuste 19-jarige.

Door de verkoop van het zware knalvuurwerk aan de twee minderjarige jongens (14 en 15 jaar) liep de 19-jarige Ommenaar uiteindelijk tegen de lamp. Een van de jongens nam het illegale vuurwerk mee naar school en werd daarmee gesnapt.

'Het is totaal uit de hand gelopen'

Toen de politie een kijkje in het huis van de Ommenaar nam, werden daar de grote vuurwerkvoorraad en de nepwapens ontdekt. Volgens de 19-jarige waren de 1.400 stuks vuurwerk gezamenlijk eigendom van hem en een vriend. "Toen we het gekocht hadden, vertelde hij dat het bij mij opgeslagen moest worden. Ik ben er in geluisd. Het was nooit de bedoeling om zo veel te hebben liggen. Het is totaal uit de hand gelopen, ik was te goed van vertrouwen."

Hoewel de Ommenaar in 2019 al gewaarschuwd was - hij kreeg een taakstraf voor het bezit van illegaal vuurwerk - ging hij in 2020 toch weer in de fout. “Je had toch iets dat een ander niet had. Ik vond het mooier dan het vuurwerk dat in Nederland werd verkocht."

Dat de jonge Ommenaar met het vuurwerk gepakt werd, heeft al grote gevolgen voor hem gehad. Zijn opleiding tot coördinator beveiliging ging de prullenbak in. Die opleiding moest hij staken, omdat hij strafbare feiten had begaan.

'Moet jeugdige onbezonnenheid leiden tot celstraf?'

De officier van justitie was niet mild. “Je hebt het over vuurwerk dat gelijk te schakelen is aan een handgranaat. Als je één zo’n stuk vuurwerk in de hal van een huis laat ontploffen, blaas je de voordeur en de ramen eruit.” Hij eist een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar.

De advocaat van de 19-jarige verdachte vroeg zich hardop af of “jeugdige onbezonnenheid moet leiden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.” Bovendien vindt de raadsman dat het politieonderzoek niet goed liep. “In plaats van zoekend in het huis van verdachte rondkijken, werd het hele huis doorzocht. Dat had niet mogen gebeuren.”

Nepwapen of speelgoed?

Ook vindt de raadsman dat de nepwapens niet als nepwapens beschouwd mogen worden. “Hij heeft ze op vakantie in Kroatië gekocht, als speelgoed. Het zijn balletjespistolen, speelgoed.”

De advocaat vroeg bovendien om de strafzaak van zijn cliënt als adolescentenzaak te behandelen. De verdachte was tot hij gepakt werd “nog maar een paar maanden 18 jaar”.

De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.