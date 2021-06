Go Ahead Eagles haalt doelman Job Schuurman bij NEC

Go Ahead Eagles heeft nieuweling nummer zes binnen. Doelman Job Schuurman komt transfervrij over van NEC en tekende voor een jaar in De Adelaarshorst.

De Deventer club moest op zoek naar een nieuwe doelman na het vertrek van Jay Gorter naar Ajax. Naast Schuurman staan Sven Jansen en Andries Noppert nog onder contract in Deventer. Mark Schuurman is de vader van Job en speelde ook in Deventer. "Hij was ook doelman. Mede daardoor had ik een goede indruk van de club en wist ik waar ik terechtkwam. Ook van ‘Boydje’ Lucassen en Martijn Berden had ik goede verhalen gehoord. Die jongens ken ik nog uit mijn tijd in de jeugdopleiding van Vitesse en daarom is het leuk dat ik ze nu weer tref bij Go Ahead Eagles."

Concurrentiestrijd

"Mijn doel is om de strijd aan te gaan met de andere keepers”, aldus Schuurman. “Ik besef dat ik in het begin van het seizoen wellicht niet de eerste doelman zal zijn in de pikorde. Maar ik weet ook dat Go Ahead Eagles een club is die spelers graag kansen geeft. Daarom heb ik er zin in om de concurrentiestrijd aan te gaan en heb ik er alle vertrouwen in dat ik van waarde kan zijn voor het team."