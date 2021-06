Overijsselse mannen negatiever over vluchtelingen dan vrouwen

Vluchtelingen zijn vaak onderdeel van het publieke debat. In de kroeg, op een verjaardag of op kantoor. Het is een gevoelig onderwerp, maar ook binnen Overijssel actueel. Onze provincie telt verdeeld over meerdere azc's ruim 1.800 vluchtelingen. Onderzoeksbureau Kien peilde hoe inwoners van Overijssel aankijken tegen deze groep inwoners.

Tekst gaat verder na afbeelding

Verdeling van vluchtelingen in Overijssel (Foto: RTV Oost)

Uit dat onderzoek blijkt dat zes op de tien inwoners van Overijssel denkt dat vluchtelingen die naar Overijssel komen mannen zijn. Net zoveel Overijsselaars denken dat de gemiddelde vluchteling niet geïnteresseerd is in de Nederlandse cultuur.

Bedreiging

Wat opvalt in de resultaten is dat mannen in Overijssel zich vaker negatief uitlaten over vluchtelingen dan vrouwen. Zo ziet 36 procent van de mannen vluchtelingen als een bedreiging voor de veiligheid in Nederland. Ruim een kwart van de vrouwen in Overijssel denkt dat ook. Volgens 48 procent van de mannen vormen vluchtelingen een bedreiging voor de Nederlandse normen en waarden.

35 procent van de vrouwen in Overijssel is dat met hen eens. Ook denken meer mannen, 46 procent, dat vluchtelingen niet gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Onder de Overijsselse vrouwen denkt drie op de tien er net zo over.

Hoeveel geld wordt besteed aan vluchtelingen (Foto: RTV Oost)

Stellingen

Ondanks deze cijfers denkt 53 procent van de Overijsselaars dat vluchtelingen vriendelijk zijn. Een kleine meerderheid dus, terwijl ook nog eens bijna dertig procent 'neutraal' invult op de vraag of vluchtelingen vriendelijk of onvriendelijk zijn.

Inwoners van Overijssel kregen ook een aantal stellingen voorgeschoteld.

Stelling 1: vluchtelingen komen naar Nederland om te profiteren van de sociale en economische voorzieningen.

Komen vluchtelingen naar Nederland voor de sociale en economische voorzieningen? (Foto: RTV Oost)

Stelling 2: vluchtelingen zijn gemotiveerd om te werken.

Zijn vluchtelingen gemotiveerd om te werken? (Foto: RTV Oost)

Stelling 3: vluchtelingen hebben te weinig mogelijkheden om een opleiding te volgen.

Vluchtelingen krijgen weinig mogelijkheden voor het volgen van een opleiding. (Foto: RTV Oost)

Stelling 4: vluchtelingen moeten voorrang krijgen bij het vinden van een woning.

Vluchtelingen moeten voorrang krijgen bij het vinden van een sociale huurwoning (Foto: RTV Oost)

De bevindingen van het onderzoek worden meegenomen in het Vluchtelingendebat dat vanaf acht uur vanavond te zien is bij RTV Oost.