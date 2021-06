GroenLinks wil injectieput in Rossum zo snel mogelijk laten inspecteren

De metingen aan de putten ROW3 en ROW7 in Rossum moesten plaatsvinden op 17 juni. Bij ROW3 lukte dat, maar bij ROW7 kwam het bedrijf dat de metingen verricht niet ver genoeg de put in. "We merkten dat we met de beschikbare apparatuur onvoldoende tijd hadden om de werkzaamheden in de put ROW-7 binnen de gemaakte afspraken met de buren, om de overlast te beperken, af te ronden", luidde de verklaring van de NAM, dat aangaf in de herfst terug te komen. GroenLinks neemt daar geen genoegen mee en wil dat de put zo snel mogelijk geïnspecteerd wordt.

Verder wil Bromet van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat weten of het ministerie (EZK) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zelf ook onderzoek doen naar de afvalwaterinjecties in Twente door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Onderzoek naar de beantwoording van eerdere Kamervragen levert het beeld op dat medewerkers van NAM meeschrijven aan de beantwoording van Kamervragen.

Het Kamerlid vindt dat het ministerie zelf meer eigen informatie moet vergaren. Bromet wil van de minister weten hoe hij dat gaat doen. Aanleiding voor de Kamervragen zijn recente publicaties van RTV Oost over het onderzoek van de stichting Stop Afvalwater Twente.

Slager keurt eigen vlees

De stichting heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) documenten onder ogen gekregen waaruit blijkt dat medewerkers van de NAM meeschreven aan de beantwoording van Kamervragen en dat die teksten in een aantal gevallen letterlijk zijn overgenomen. Het lijkt een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Bromet wil niet alleen weten of en hoe het ministerie zelf onderzoek doet, ze wil ook het naadje van de kous weten over de signalen dat de injectieputten ROW2 en ROW5 bij Rossum niet goed (meer) zijn en wat daarover in de inspectierapporten staat. Put ROW2 is inmiddels gesloten.

De injectie van afvalwater in Twente is een ingewikkeld dossier. Kijk hier hoe het zit met de injecties en de ROW putten in de omgeving van Rossum: