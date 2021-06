Troupée terug naar FC Twente, Locadia en Pröpper in beeld

Troupée is afkomstig van FC Utrecht en is sinds deze zomer transfervrij. Troupée speelde na de winterstop in 2020 ook al voor FC Twente, toen hij bij Utrecht op het tweede plan kwam te staan. "Het ziet er goed uit en hij is morgen al meteen op de eerste training", aldus Streuer.

Pröpper en Locadia

Naast Troupée wordt ook Robin Pröpper nog altijd in verband gebracht met de club uit Enschede. De verdediger van Heracles Almelo is eveneens transfervrij. "Maar daar kan ik gewoon simpelweg niets over zeggen", vervolgt Streuer. "Er zijn meerdere namen voor die positie. Dat geldt ook voor de spitspositie. Daar willen we een ervaren persoon achter Manfred Ugalde. Jürgen Locadia is inderdaad ook een spits die op onze lijst voorkomt. Maar ook hier geldt dat het om meerdere namen gaat. We moeten kijken of het überhaupt haalbaar is en en of het de beste keuze is."