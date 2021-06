Raad van State niet blij met houding gemeente Enschede in moskee-zaak

De gemeenteraad wijst op een aantal raadsverslagen en stemverklaringen. Daaruit blijkt volgens de advocaat van Enschede duidelijk wat de redenen zijn om geen bestemmingsplan voor de moskee vast te stellen. “Dat is ons verhaal”, aldus de advocaat. “Alles wat daar besproken is, is onze motivering.” Het zou onder meer gaan om verkeers- en parkeerproblemen.

“Maar moet ik uit die verslagen distilleren wat de redenen zijn om het plan niet vast te stellen”, reageerde de raadsvoorzitter. “De vraag is of de motivering kan worden teruggelegd naar raadsverslagen en stemverklaringen van niet eens alle partijen.” De Raad zal nu beoordelen of de gemeenteraad op zo’n manier kan motiveren en of dat juridisch houdbaar is.

Met de billen bloot

“De gemeenteraad heeft een motiveringsplicht. Gewoon alle argumenten op een rijtje geven”, stelde de advocaat van het moskeebestuur. “Men zal met de billen bloot moeten. Dan moet blijken of er sprake is van twijfelachtige geldstromen en de invloed van de Turkse president Erdogan, zoals er wordt gedacht in de gemeenteraad.”

Het bestemmingsplan voor de bouw van de moskee aan de Kuipersdijk werd door twintig raadsleden van onder meer PVV en VVD tegengehouden. Het moskeebestuur denkt al na over een schadeclaim als de moskee er inderdaad niet komt. De Raad van State oordeelt binnen zes weken.