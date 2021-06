Apollo 8 maakt Europees debuut tegen La Laguna uit Spanje

Coach Thijs Oosting weet niet wat hij van de tegenstander kan verwachten in de 1/16e finales: "La Laguna is voor ons een onbekend team, dat afgelopen seizoen als derde eindigde in de Spaanse competitie. We zullen de komende tijd proberen om aan beelden en data te komen, zodat we zo goed mogelijk voorbereid aan kunnen treden op Tenerife. De meiden blijven in de zomer kracht- en conditietraining doen, zodat we fit aan het seizoen kunnen beginnen. We hopen dat we in een volle sporthal De Veste ons Europees debuut mogen maken!"