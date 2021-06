Nog zes coronapatiënten in Overijsselse ziekenhuizen

In de Overijsselse ziekenhuizen liggen op dit moment in totaal zes coronapatiënten, van wie twee op de Intensive Care (IC). Bij de ziekenhuizen is sprake van grote opluchting, maar voorzichtigheid blijft geboden. "Vanaf woensdag zijn er geen nieuwe patiënten meer bijgekomen. Dit blijft natuurlijk een momentopname, maar laten we hopen dat het zo blijft", aldus de woordvoerder van Isala.

Het Zwolse ziekenhuis behandelt sinds afgelopen woensdag nog maar één coronapatiënt. Volgens de woordvoerder is dit iemand die al langer op de IC ligt. "We zagen gelukkig het aantal coronapatiënten de afgelopen tijd snel dalen, conform het landelijke beeld." Die ene coronapatiënt die er nu nog wordt behandeld geeft in positieve zin goed weer hoe anders de situatie nu is in vergelijking met de eerste golf van vorig jaar. In april 2020 lagen er meer dan honderd coronapatiënten in Isala.

Het Deventer Ziekenhuis verpleegt drie coronapatiënten. "Deze liggen allemaal op een verpleegafdeling", meldt de woordvoerster van het ziekenhuis na een blik op het coronadashboard. Een tool waarmee zij in een oogopslag de situatie in het ziekenhuis kan zien.

De GGD Twente maakte gisteren al bekend dat er in de regio nog één persoon op de IC ligt. Dat er de afgelopen week 33 procent minder mensen positief werden getest op corona stemde de gezondheidsdienst tevreden.

Ook in het Saxenburgh Medisch Centrum (SMC) in Hardenberg ligt nog maar één coronapatiënt op een verpleegafdeling. "Het aantal corona-opnames is hier minimaal", vertelt de woordvoerster.

Mondkapjesplicht

In vergelijking met de overige Overijsselse ziekenhuizen, blijft het SMC vanaf morgen voorzichtig met het versoepelen van de coronamaatregelen. "Wij houden vast aan de maatregel dat bezoekers, patiënten en medewerkers ook in publieke ruimtes in ons ziekenhuis verplicht een medisch mondneuskapje moeten dragen. Voor bezoekers liggen er exemplaren klaar bij de ingang." Tot hoelang het SMC deze verplichting houdt is volgens de woordvoerster afhankelijk van landelijke richtlijnen voor de zorg.

Isala laat de mondkapjesplicht helemaal los. "Net als de overheid, voert ook Isala versoepelingen door. Vanaf zaterdag is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in het ziekenhuis. Het mag natuurlijk wel als je dat prettiger vindt. In de ruimte waar onze medewerkers en artsen zorg verlenen, dragen zij nog wel een mondneusmasker als ze binnen anderhalve meter afstand komen. Kom je naar het ziekenhuis en heb je klachten als hoesten, niezen of ben je verkouden? Meld je dan bij ons Informatiepunt Corona na de ingang. Je krijgt dan van ons een medisch mondneusmasker", schrijft Isala op Facebook

Ook het Deventer Ziekenhuis, MST en ZGT gaan vanaf morgen soepeler om met het dragen van mondkapjes.

