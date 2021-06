Onderzoek naar 'kwartetmoord' Enschede heropend

Het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede wordt heropend. Dat heeft het gerechtshof besloten. Zo komt er nieuw onderzoek naar een petje dat mogelijk is gedragen door één van de verdachten en gaan specialisten zich buigen over DNA-sporen.

Bij de Enschedese viervoudige moord werden op 13 november 2018 vier mannen van dichtbij doodgeschoten in een growshop aan de Van Leeuwenhoekstraat. In het pand konden spullen gekocht worden voor het telen van hennep. Drie verdachten -een vader en zijn twee zoons uit Hengelo- werden voor de gruwelijke daad veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. De drie zijn tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

Nieuw onderzoek

In dat proces bij hogere rechters hebben advocaten van het veroordeelde trio verzocht om nieuw onderzoek. Al hun wensen zijn ingewilligd. Daarom wordt bekeken of er kruitsporen zitten op een petje dat één van de zoons zou hebben gedragen. Ook komt er een extra rapportage over een kabel van een bewakingssysteem in de growshop die door diezelfde zoon zou zijn losgetrokken.

Verder gaan DNA-specialisten zich buigen over bloedsporen die gevonden zijn in de auto van de verdachten. Andere deskundigen gaan bekijken hoe nauwkeurig stappentellers zijn. Justitie heeft aan de hand van die applicatie op telefoons van de slachtoffers bepaald wat het tijdstip van overlijden is geweest.

Tenslotte mogen de advocaten van het trio een Vietnamese man vragen stellen. Die man heeft de vier doodgeschoten mannen in de growshop ontdekt. De verdediging van de veroordeelden wil graag weten of hij nog andere mensen heeft gezien die dag in het winkelpand. Het zal nog een hele toer worden om de Vietnamees op te sporen, want hij schijnt ondergedoken te zijn in een ander land.

Bewijs

Tegen de veroordeelde vader en zijn twee zoons bestaat veel bewijs dat zij de zogenoemde 'kwartetmoord' hebben gepleegd. Zo zijn ze gefilmd in de buurt van de growshop, is DNA van beide zoons aangetroffen op voorwerpen in de winkel, zijn hun schoensporen er veiliggesteld en zat er bloed van één van de slachtoffers in hun auto.

Het mogelijke motief voor de viervoudige moord ligt in een ruzie over geld. De vader en een van de zoons zouden veel geld zijn misgelopen na een miskoop bij de growshop. De vader heeft in augustus een afspraak staan bij de recherche. Dan wil hij gaan vertellen hoe het verhaal volgens hem in elkaar steekt. Tot nu toe beroepen de drie zich voornamelijk op hun zwijgrecht.