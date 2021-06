Aanhoudend verzet tegen zonnepark bij Vollenhove: "Als ik nu niet in actie kom, krijg ik later spijt"

Tegenstanders van het eerste uur zijn Annie en Klaas Muizelaar. Zij wonen aan de Noordwal in Vollenhove. Vanaf hun keukentafel kijken ze uit over het weidse landschap van de Bentpolder. Dat was een van de redenen om hier zo’n tweeënhalf jaar geleden te gaan wonen, vertelt Annie. ‘‘We kwamen voor de rust en de mooie omgeving. Als we dit geweten hadden, waren we ergens anders gaan wonen.’’

Schittering

Veel rust hebben ze tot nu toe namelijk niet gekregen. In 2020 streden ze tegen de komst van een park met 1.450 zonnepanelen op het terrein van de rioolwaterzuivering naast hun woning. ‘‘Helaas konden we het niet tegenhouden, want het ging om industrieterrein. Dan heb je er niets over te zeggen.’’

De foto genomen van de Oppen Swolle. (Foto: Via Annie Muizelaar )

Van het ‘parkje’ ondervinden zij en buren naar eigen zeggen al nadelige gevolgen. ‘‘Een boer die twee kilometer verderop aan de Oppen Swolle woont, kan de schittering zelfs zien.’’ Ze tovert een ontvangen foto tevoorschijn op haar mobiel. ‘‘Kijk, oogverblindend bijna. Er staat wat groen omheen, maar het houdt de constante weerkaatsing dus echt niet tegen.’’

‘Absoluut niet tegen zonnepanelen’

Annie en Klaas benadrukken absoluut niet tegen zonnepanelen te zijn. ‘‘Wij hebben een paar panelen om in onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Plus een warmtepomp en we zijn van het gas af. Volledig groen dus! Dat hebben we allemaal zelf bekostigd. Nu worden we keihard afgestraft, zo voelt het.’’

Wie wil deze ellende in zijn of haar achtertuin? Klaas en Annie Muizelaar, directe omwonenden plangebied zonnepark Bentpolder

Afgestraft, omdat het beoogde zonnepark om hun woning heen gebouwd moet gaan worden. ‘‘We worden ingesloten. Wie wil deze ellende in zijn of haar achtertuin? Het park zal zeven keer groter worden dan wat er bij de rioolwaterzuivering ligt.’’ Annie is strijdvaardig, maar nog steeds vol ongeloof. ‘‘Ik heb hier slapeloze nachten van. Hoe kunnen ze dit bedenken?’’ Haar laptop staat aan, waarop ze een compleet dossier bijhoudt.

Een overzicht van boven: het rode vlak geeft de plaats van het zonnepark aan. (Foto: Nick van Dokkumburg)

Ook Klaas is het zat. ‘‘Ze beseffen niet wat dit met mensen doet. Het kost ons zoveel tijd, energie, geld. Het beheerst je leven. De verhoudingen in de buurt staan op scherp. Je krijgt scheve gezichten.’’

Gemeentelijk beleid

Een aantal buren is pal tegenover hen komen te staan. ‘‘Zoals de eigenaar van het land, Dick Spans. Wij hopen dat hij zich op een gegeven moment terugtrekt. Tot nu toe verloopt alle communicatie echter via Steenergie, waarvan onze buurman weer ambassadeur is.’’

Steenergie treedt op als lokale partner in het plan en werkt samen met ontwikkelaar Solarfields. Steenergie: ‘‘De achterban is niet meteen voor zon op land, maar als het moet, kunnen we het beter samen doen. Als wij nu niet de handschoen oppakken, dan wordt het zonder lokaal eigendom gedaan. We willen dat de lusten en keuzes in het gebied blijven. De grond is gecontracteerd, de netwerkaansluiting voorhanden en het past binnen het beleid van de gemeente Steenwijkerland.’’ De gemeente heeft in 2019 het beleid gemaakt voor de ontwikkeling van 125 hectare zon op land.

Zon op dak

Daar gaat het al mis, menen Klaas en Annie. ‘‘De provincie heeft een ‘zonneladder’ vastgesteld. Eerst zon op dak, daarna panelen op industrieterreinen en de laatste optie is op landbouwgrond. Waarom is dat niet gedaan? Als nou alle daken vol lagen… De regering is schuldig door vette subsidies te geven aan zon op land.’’

Een uitkomst zou dus zonnepanelen op daken zijn, menen ze. Dat alternatief wordt geboden door energiecoöperatie Voorst tot Wieden. Zij willen samen met de inwoners van het gebied werken aan collectieve zonnedaken. Er is een online bijeenkomst georganiseerd om inwoners hierover te informeren.

De Bentpolder aan de rand van Vollenhove. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Vereniging

Aangeschoven aan de keukentafel is ook Marcel Muizelaar (verre familie van). Hij woont aan de Punter, in de Nieuwbouw van Vollenhove. Als de plannen doorgaan, kijken hij en zijn buren straks uit over het zonnepark. Samen met bewoners van de Noordwal zitten ze in een appgroep, die de vereniging ‘Behoud de Bentpolder’ gaat heten. ‘‘Op dit moment zijn we met zo’n dertig gezinnen. Iedereen uit Vollenhove is welkom om zich bij ons aan te sluiten.’’

Ik ging er blanco in, maar dat veranderde snel Marcel Muizelaar, directe omwonende plangebied zonnepark Bentpolder

Marcel raakte erbij betrokken na de eerste bijeenkomst die Steenergie organiseerde. ‘‘Ik ging er blanco in, maar dat veranderde snel. Ten eerste vond ik de communicatie gebrekkig. Lang niet alle omwonenden waren geïnformeerd. Daarnaast had ik het gevoel dat ze ons niet verenigd wilden zien, 'verdeel en heers' is de tactiek. We werden opgesplitst.''

Klaas is helemaal niet te spreken over de gang van zaken. ‘‘Ze overvielen ons en zeiden iets als ‘Dit gaat er hoe dan ook komen’. Ik voel me besodemieterd.’’ Marcel: ‘‘Zo kwam het inderdaad over. Alsof we er niet over mogen meepraten.’’

Levenslang

Marcel strijdt sindsdien mee tegen de komst van het park. ‘‘Als ik nu niet in actie kom, krijg ik later spijt. Heel veel mensen weten niet wat er precies gaat komen. Ze zullen zich achteraf een hoedje schrikken.’’ Hij somt een aantal lasten op. ‘‘Ik woon sinds 2008 in de nieuwbouw. Het uitzicht wordt er niet fraaier op met zoiets in je achtertuin. Wat gaat dat doen met de waarde van woningen? Daarnaast hoor je steeds meer verhalen over of het wel veilig is. Je vraagt je af naar wie echt de lusten gaan. Niet naar ons!’’

Er zijn meer spandoeken gemaakt om aandacht te vragen voor het protest. (Foto: Annie Muizelaar)

Annie: ‘‘Het blijft minimaal 15 jaar staan, maximaal 25 jaar. Ze noemen het dan tijdelijk. Voor ons is het levenslang. Als we straks bejaard zijn staan ze er nog!’’ Als particulier met zonnepanelen kunnen ze dubbel worden getroffen. ‘‘Het kan gebeuren dat particulieren hun stroom niet terug kunnen leveren op het netwerk, omdat grote organisaties voorrang krijgen.’’

Raar noemt ze het dat de gemeente geen rekening houdt met de Visie Stadsranden Vollenhove en Blokzijl, die de gemeente in 2015 zelf samenstelde met bewoners, ondernemers en recreanten. ‘‘Hierin wordt duidelijk gesteld dat het open en weidse karakter van de Bentpolder behouden moet blijven.’’

Enquête

Ze vindt het daarom jammer dat de plaatselijke belangenvereniging niet al een kant gekozen heeft. BVVS zegt eerst de resultaten van een enquête voor alle inwoners af te willen wachten, welke loopt van 15 juni tot en met vandaag.

De tegenstanders hebben goede hoop op een Bentpolder zonder groot zonnepark. ‘‘Ook geen windmolens of iets anders. We kijken daarbij naar verzet in andere plaatsen zoals Blokzijl en Wanneperveen. Om ons te adviseren hebben we een advocaat in de arm genomen. We proberen in gesprek te gaan met verschillende politieke partijen.’’ De petitie tegen het park is inmiddels 731 keer ondertekend.