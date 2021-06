Boek cadeau voor basisschoolleerlingen in Almelo: "Voor sommigen is dit hun eerste eigen boek"

“Er zijn in Almelo kinderen die nog nooit een eigen boek hebben gehad”, legt Ellen Lamberts uit. Ze is met bibliotheek Almelo verbonden aan KEPA, het Kunst Educatie Platform Almelo. “Kinderen zijn steeds vaker online en lezen minder. En dat levert problemen op.”

Daarom besloot het platform, samen met de scholen en de politiek, een actie op te zetten: alle basisschoolkinderen in Almelo krijgen een eigen boek. Het initiatief moet het leesplezier bij kinderen aanwakkeren. “Nu hebben ze een exemplaar dat van hen is, wat ze kunnen pakken wanneer ze willen en nooit meer hoeven in te leveren.”

Lezen is niet alleen leuk, het is vooral belangrijk. Kinderboekenschrijfster Annet Jacobs kwam zelf haar boek Het slijmboek overhandigen aan de leerlingen van groep vijf. “Lezen is zo óntzettend belangrijk. Niet alleen voor woordenschat en taalgevoel, maar ook voor het inlevingsvermogen van kinderen.”

Op basisschool Step! zitten leerlingen van allerlei verschillende afkomsten, waarbij er niet altijd mogelijkheden voorhanden zijn voor kinderen om te lezen. “Daarom zetten wij als school erg in op het belang van lezen”, legt directeur Rob Rijnbeek uit. “Natuurlijk proberen we ouders daar ook in mee te nemen, maar we moeten intrinsieke motivatie om te lezen bij kinderen aanwakkeren.”

Smartphone vervangt boek

De laatste jaren ziet de directeur dat het taalniveau van kinderen daalt. “Het is een landelijke trend die we hier ook constateren.” Het niet altijd voorhanden hebben van boeken in combinatie met de toegenomen digitale mogelijkheden voor kinderen maakt dat kinderen minder vaak met een boek op de bank kruipen. “Lezen is een belangrijke factor voor het ontwikkelen van taalgevoel. Dat kinderen minder lezen zie je terug in het taalniveau."

Het uitdelen van de boeken is een eerste stap in een beleidsplan van KEPA, de Almelose basisscholen en de politiek om kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met taal. “Een eigen boek is daarbij een belangrijke eerste stap”, vindt Lamberts. "Voor sommigen is dit hun eerste eigen boek."