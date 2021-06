Oproep om regenboogvlag te hijsen als Oranje in Hongarije voetbalt krijgt veel gehoor

De oproep van COC Twente Achterhoek om morgenavond tijdens de EK-wedstrijd Nederland - Tsjechië de regenboogvlag te hijsen, krijgt veel gehoor. Onder meer bij de gemeentehuizen in Zwolle, Enschede, Hengelo en Haaksbergen wappert de veelkleurige vlag. De aanleiding voor de actie is een anti-homowet die in Hongarije is aangenomen. Het EK-duel wordt in de hoofdstad Boedapest gespeeld.

De wet die vorige week werd aangenomen maakt 'promotie' van homoseksualiteit en geslachtsverandering bij minderjarigen illegaal. Boeken en films met een homoseksueel personage of reclames waarin homo’s of transgenders worden getoond zijn onder die wet verboden. Met de actie wil COC de LHBTIQ+ gemeenschap in Hongarije een hart onder de riem steken.

Veel belangstelling

Er is veel belangstelling vanuit Overijssel voor de actie. De vlag wappert niet alleen bij een aantal stadhuizen, maar ook bij een basisschool in Zwolle is de vlag uitgehangen. "We merken dat het leeft en dat er ook veel media-aandacht voor is. Veel mensen zijn ook op zoek naar een regenboogvlag, want die heeft natuurlijk niet iedereen op zolder liggen. We zijn in ieder geval blij dat een aantal stadshuizen de vlag laten wapperen", vertelt voorzitter Freerk Jager van COC Twente-Achterhoek.

Discussie

Of de actie ook daadwerkelijk gaat helpen, weet Freerk niet. "De discussie is lastig. In landen in Oost-Europa is het nog niet normaal. Met name dat de regering zei dat het om het beschermen van jongeren gaat. Waarom moet je ze ergens tegen beschermen? Het is veel beter om mensen daarover te informeren en het te normaliseren."

Afgelopen woensdag werd tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije ook actie gevoerd tegen de anti-homowet. Die avond werden veel stadions in het land verlicht in regenboogkleuren. Het stadion in München waar het EK-duel plaatsvond, mocht van de UEFA geen regenboogverlichting hebben.