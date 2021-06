Mondkapjes af en horeca weer helemaal open: "Daar zijn we blij mee"

Je hoeft bijna nergens meer een mondkapje op en nachtclubs mogen weer open. Ook cafés en restaurants hebben geen vaste sluitingstijden meer. De enige regel die nog nageleefd moet worden is de anderhalve meter afstand. "Daar zijn we heel blij mee", reageert een enthousiaste Niels Mulder van café-restaurant Nielz in Almelo.

Mulder heeft een horecazaak in hartje Almelo. Hij noemt 15 maart als de dag dat alles anders werd. “Die dag zullen we nooit meer vergeten. Gelukkig ben ik creatief en hebben we leuke oplossingen bedacht voor het personeel." Zij werden gedetacheerd naar zorginstellingen om maaltijden te bereiden of gingen werken bij tuinmeubelexploitant Kees Smit.

Daardoor verdiende Mulder geld en had zijn personeel daginvulling. "Het mes sneed aan twee kanten: zo hebben we onze inkomsten veilig kunnen stellen en ook het personeel hield zo een werkritme waar ze blij mee waren."

Late uurtjes

Maar nu moet het personeel weer aan de bak in de horeca. Gisteravond werd al gedoogd dat cafés later open bleven, maar daar heeft Mulder niet aan meegedaan. "Wij hebben om tien uur de laatste ronde opgenomen en zijn tot elf uur open gebleven, want om negen uur 's ochtends hebben we alweer ontbijt. En het personeel dan tot de late uurtjes door laten gaan, was niet wenselijk.”