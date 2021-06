Tekort aan personeel zorgt voor problemen in de horeca: "We gaan een extra dag dicht"

Ze hebben de zaak net verbouwd en zijn na de lockdown vol goede moed weer aan het werk gegaan. Maar heeft Herberg De Witte Gans in Dalfsen niet zo'n vliegende start vanwege het personeelstekort. "In de keuken hebben we echt tekorten', vertelt eigenaresse Eveline Diks. "We staan met drie koks, waar we er eigenlijk vier of vijf willen hebben. De vacature staat al twee en een halve maand uit, maar er komt gewoon geen reactie op."

Extra dag gesloten

En dus heeft Eveline een moeilijke beslissing moeten maken. "We hebben besloten om een extra dag dicht te gaan. Daardoor kunnen we nieuwe werknemers een vierdaagse werkweek en een lang weekend aanbieden. Daarmee hopen we de onderscheidende werkgever te worden."

Flinke uitstroom

Koninklijke Horeca Nederland is een campagne gestart om meer mensen warm te laten lopen voor een baan in de horeca. Uit een recent onderzoek van de brancheorganisatie blijkt dat 58 procent van de horecaondernemers nu minder medewerkers in dienst heeft dan voor de coronacrisis. De weggevloeide werknemers zijn nu vooral in andere sectoren werkzaam, waardoor zij volgens Koninklijke Horeca Nederland ook niet meer snel terugkomen.

‘Werkdagen van 14 uur’

Ook Grand Café De Baron in Heino heeft al maanden vacatures uitstaan voor nieuw personeel. “Ik heb nu zo’n elf mensen in dienst”, vertelt eigenaar Maikel Bosch. “Maar veel van hen willen inmiddels gaan samenwonen of het huis uitgaan. De nieuwe aanwas die we normaal gesproken hebben, is er nu gewoon niet. Die kiezen voor een baantje in de supermarkt.”

Door het personeelstekort draait Maikel flinke dagen. “Op zondagavond ben je wel helemaal op. We beginnen rond één uur in de middag en sluiten normaal gesproken af rond twee uur ’s nachts en dan moet er nog schoongemaakt worden. Dan ben je pas diep in de nacht klaar.”