Drukte bij testlocaties voor evenementen; in Hengelo veel Denen in de rij

Deense supporters meldden zich vandaag massaal in Hengelo voor een coronatest, omdat het de eerste testlocatie na de grensovergang is waar ze terecht konden. Of ze nou gevaccineerd waren of niet, de Denen moesten een coronatest ondergaan om in de Arena vanavond bij de achtste finale van Denemarken tegen Wales te kunnen zijn. De aanwezigheid van de vele -rood uitgedoste- Deense voetbalsupporters betekende extra lang wachten voor iedereen.

Ondanks alles had iedereen in de rij het wachten er wel voor over om vanavond eindelijk weer eens 'los' te kunnen gaan. Afspraken moeten worden gemaakt op de website van Testen voor Toegang. Op de locaties en online is het zo druk dat je voor het testen 'even' tijd moet vrijmaken.

Landelijk zijn er voor vandaag 100.000 tests geboekt. Op de meeste plekken zijn de wachttijden beperkt. Gisteren ontstonden er achterstanden in de terugkoppeling van de testuitslagen vanwege een hackpoging.