Wat gebeurde er allemaal in de oude gewelven onder het Zwolse stadhuis?

In de oude gewelven zou nog steeds te merken zijn dat er honderden jaren geleden mensen zijn gemarteld. Vlogger Marieke Hiemstra uit Zwolle is geïntrigeerd door die angstwekkende verhalen. Ze vroeg het bekende en ervaren medium Beatrix Bult om samen met haar af te dalen in de krochten van het stadhuis en de Zwolse historie.

Martelpraktijken

De gewelven onder het historische Schepenhuis zijn honderden jaren geleden gebruikt voor het verhoor en de ondervraging van verdachten. "Mensen die verdacht werden van het stelen van een brood of iets anders, werden hier met martelpraktijken gedwongen om een bekentenis af te leggen. "En in die tijd ging dat ietsje anders dan nu", vertelt historicus Daan Donker.

"Als je onder druk van martelpraktijken lang kon blijven volhouden dat je onschuldig was, dan werd dat uiteindelijk ook voor waar aangenomen. En zo kon het gebeuren dat mensen hier de duimschroeven zijn aangedraaid. Dat er nagels werden getrokken om een bekentenis af te dwingen. Of dat mensen soms zelfs werden geradbraakt. Dat alles gebeurde hier in de kelder onder het oude Schepenhuis."

Een kleine oude deur biedt nog steeds toegang tot de gewelven (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Als voorbeeld voor het volk'

Volgens historicus Donker lagen er wetboeken die voorschreven hoe ver men mocht gaan met de martelingen. Toch zal het ongetwijfeld een keer zijn gebeurd dat er mensen kwamen te overlijden. "Maar dat was niet de bedoeling, uiteindelijk zouden verdachten met een bekentenis hun straf ontvangen op de Grote Markt. Daar werden criminelen onthoofd of gevierendeeld. Als voorbeeld voor de rest van het volk."

Vlogger Marieke Hiemstra wilde weten wat er nu nog terug te vinden is van de praktijken die zich in die gewelven hebben afgespeeld. Ze vroeg medium Beatrix Bult uit Zwolle. Bult verzorgt spirituele opleidingen en nam een paar studenten mee naar het stadhuis.

Honger en dorst

Eenmaal in de gewelven blijken daar nog steeds heftige energieën te zijn. De mediums voelden zich direct overweldigd. De angst voor water tot aan de lippen, honger, dorst. Mensen die uit pure wanhoop een bekentenis aflegden, terwijl ze onschuldig waren. Volgens de mediums zouden er zelfs kinderen zijn mishandeld.

Historicus Donker hoort de ervaringen aan en beoordeelt of ze kunnen kloppen. "Kinderen van twaalf dertien jaar werden in de 17e en 18e eeuw al tot de volwassenen gerekend, dus het zou inderdaad best goed kunnen dat hier ook jongeren zijn mishandeld." De mediums voelen ook een zorgzaam karakter dat zich bekommert om de gevangenen. Dan verteld Donker dat er ook altijd een priester aanwezig was, die erop toezag dat de toegepaste handelingen niet te ernstig werden.

De mediums vertellen de ervaringen aan vlogger Marieke Hiemstra (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Angstwekkend

Urenlang krijgen de mediums met angstwekkende gevoelens te maken. Ze voelen het schrijnende lot van veel van de gevangenen, ze voelen de angst en het onrecht. In een hoek van de kelders wordt het echt overweldigend. "Hier moeten de lichamen zijn opgeslagen van mensen die tijdens de martelingen of tijdens de voltrekking van de straf zijn gestorven"

Als het buiten donker is en de groep weer terug op het Grote Kerkplein, dan komen de emoties naar buiten. Marieke heeft een spannende vlog kunnen maken maar de mediums zijn geraakt door wat ze hebben ervaren. "Wat zich daar heeft afgespeeld was voor veel mensen heel erg heftig. Niet zo raar dus dat ambtenaren, wethouders en raadsleden zich er niet op hun gemak voelen."