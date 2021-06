Jans geniet bij eerste training FC Twente: "Gretige jongens, leuke dingen gezien"

Bij de Enschedeërs stonden nieuwkomers Lars Unnerstall, Giovanni Troupée en Virgil Misidajn op het veld. Vooral die laatste viel trainer Ron Jans op: "Die hebben een prima indruk gemaakt. Met name bij Virgil Misidjan dacht ik soms, wat we denken dat je kunt, dat kun je ook. Zich goed aanbieden, heel balvast, maar ook in het druk zetten heeft hij wel een paar aardige dingen laten zien."

Dat gaan we verbeteren

Jans wilde niet meer te lang stilstaan bij de zwakke tweede seizoenshelft van afgelopen seizoen: "We hebben vandaag alleen kort de nieuwelingen voorgesteld en daarna hup, aan de slag. Dus het praten komt nog wel. Maar als we volgend seizoen de eerste seizoenshelft de punten kunnen evenaren, dan gaan we het beter doen dan vorig seizoen. Want zo weinig punten halen in de tweede helft van het seizoen, dat gaan we verbeteren. Daar ben ik van overtuigd. En ook het aantal punten in thuiswedstrijden."

Geduld

Technisch directeur Jan Streuer is druk bezig met de ploeg versterken, al gaat dat niet altijd naar wens. "Bij sommige spelers moet je gewoon wat geduld hebben en dat hebben we wel. Het is wel spannend, absoluut. En het is altijd leuk om te doen. Maar het is ook wel een hele drukke tijd. En het is vervelend als dingen die je wil niet lukken. Tot nu toe gaat het behoorlijk, alleen bij sommige spelers moet je wel een beetje wachten en dat kan wel vervelend zijn."

Jan Streuer in gesprek met Tijmen van Wissing (Foto: Orange Pictures)

Pröpper

Een mogelijke versterking is Robin Pröpper. De verdediger is transfervrij nadat hij niet wilde verlengen bij Heracles Almelo. "We hebben Heracles kenbaar gemaakt dat we mogelijk geïnteresseerd zijn, dus dat weten ze, maar ik kan er nu nog weinig over zeggen. We hebben een goede relatie met Heracles. Officieel had het niet gehoeven, want hij heeft een aflopend contract, maar we vonden het wel zo netjes om het te doen", aldus Streuer die in bovenstaande video ook ingaat op de wens voor de nummer tien positie, Jurgen Ekkelenkamp en nieuwkomers Troupée en Ugalde.