Geniet ervan: ongevraagde verkooptelefoontjes vanaf nu verboden, welke wetten veranderen nog meer?

De meest in het oog springende veranderingen zijn ongetwijfeld de verhoging van het minimumloon, een verbod op ongevraagde verkooptelefoontjes, de invoering van de alcoholwet en statiegeld op kleine plastic flesjes. Maar er verandert meer vanaf vandaag, een greep uit de nieuwe wetten.

Minimumloon

Het minimumloon gaat omhoog. Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is vanaf nu 1701,80 euro per maand bij een volledig dienstverband. Dat is 392,55 euro per week, 78,51 euro per dag.

Nog een dingetje: de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd, komen te vervallen. De regel geldt niet voor de extra, bovenwettelijke vakantiedagen. De werkgever is wel verplicht om je op tijd te wijzen op de vervaltermijn, zodat je nog de kans hebt om ze te benutten.

Verkooptelefoontjes

Wie om een praatje verlegen zit mag zich gerust nog laten bellen, maar vanaf nu zijn ongevraagde verkooptelefoontjes domweg verboden. Niet langer - vooral onder etenstijd - een belletje van een afgeschermd nummer waar een allervriendelijkste callcentermedewerker met veel omhaal van woorden een script afwerkt om een product of dienst aan de man te brengen. Telefonisch producten en diensten verkopen aan personen mag alleen nog met toestemming!

Geen ongevraagde verkooptelefoontjes meer (Foto: iStock)

Let op, je kan nog steeds gebeld worden als je het vakje 'telefoonnummer mag gebruikt worden voor telemarketing' hebt aangevinkt. In dat geval: succes! Wanneer je als potentiële klant openstaat voor een telefoongesprek, is het callcenter verplicht de nummerherkenning aan te zetten. Bedrijven mogen overigens wél direct benaderd worden, mits nummerherkenning aanstaat.

Huren sociale woningen bevroren

De huren voor sociale huurwoningen gaan in de ijskast. Tot en met 30 juni volgend jaar mogen woningcorporaties geen huurverhoging doorvoeren voor sociale huurwoningen. Het Rijk betaalt de woningcorporaties daarvoor een tegemoetkoming. De huren in de vrije sector mogen wel omhoog, maar er zit wel een maximum aan de huurverhoging: tot 2,4 procent.

De variabele energietarieven voor de huishoudens in Nederland stijgen met 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Met die stijging ben je op jaarbasis ongeveer 160 euro duurder uit. Wie nog geen slimme meter heeft betaalt vanaf nu een en hetzelfde tarief voor het stroomverbruik. Het zogenoemde daltarief voor elektraverbruik in de nacht vervalt voor huishoudens zonder slimme meter.

Alcoholwet

Stunten met alcohol is voortaan verboden. Het moet helpen alcoholmisbruik tegen te gaan. Door het in werking treden van de nieuwe Alcoholwet mag er vanaf nu maximaal 25 procent korting worden gegeven. Nooit meer twee halen, één betalen dus. De maatregel geldt voor supermarkten, slijterijen en webwinkels en niet voor de horeca. Het happy hour kan daardoor (voorlopig nog) blijven bestaan.

Plastic flesjes

Een andere opvallende verandering is dat vanaf nu ook voor kleine plastic flesjes frisdrank statiegeld moet worden betaald. Je moet daardoor 15 cent extra aftikken bij de kassa. Niet alleen voor de consument een extra last, ook voor de verkoper trouwens. Grote supermarkten (vloeroppervlakte van meer dan 200 vierkante meter) en bemande tankstations langs de snelweg zijn verplicht lege petflesjes in te zamelen en je die 15 centen terug te geven. De horeca ontspringt de dans. Daar geldt geen innameplicht.

Nu ook statiegeld op kleine plastic flesjes (Foto: Getty Images / Rene Wassenbergh)

Nog meer plastic-wetten

We blijven nog even bij het plastic, want vanaf nu is wegwerpplastic passé. De disposables voor bijvoorbeeld etenswaren mogen voortaan alleen van hout, bamboe of karton zijn gemaakt. Winkeliers, groothandels en horecabedrijven mogen de oude voorraad opmaken en moeten daarna overstappen. Ook wegwerpproducten die gedeeltelijk gemaakt zijn van plastic of bio plastic zijn verboden. Het plastic-verbod is het gevolg van de Single Use Plastics (SUP) richtlijn waarmee de Europese Unie de plastic soep in de zee wil verminderen.

Ali-betali

Opletten voor de koopjesjagers die bij grote koopplatforms zoals AliExpress goedkope goederen kopen. Ook over spullen die minder dan 22 euro kosten moet voortaan btw worden betaald en wel 21 procent. Als dat nog niet bij de koopprijs is inbegrepen, dan kan zich vanaf vandaag een onaangename verrassing voordoen bij het pakket bezorgen: een belastingheffing.

Kleine bestellingen van buiten de EU duurder (Foto: RTV Oost / Sarah de Geest)

Btw in de EU

Verder is er vanaf nu voor ondernemingen een aantal veranderingen. Er gelden nieuwe btw-regels voor internationale e-commerce in EU-landen. Dat betekent dat voor de export van meer dan 10.000 euro per jaar het btw-tarief in rekening gebracht moet worden van het EU-land waar de klant gevestigd is. Daarnaast is vanaf 1 juli bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven vrijgesteld van invoerrechten.

Tot slot komt er een nieuwe wet bij; de WBTR. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.