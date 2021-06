Weghorst of Malen? De Boer geeft nog geen uitsluitsel

Frank de Boer wil nog niet zeggen of hij morgen met Donyell Malen of Wout Weghorst begint aan het duel met Tsjechië in de achtste finales van het EK.

"Zij willen graag druk zetten, dus je zou zeggen dat je een snelle aanvaller nodig hebt", blikte de bondscoach van het Nederlands elftal vooruit naar het duel van zondag in de Puskás Aréna. "Maar je zou net zo goed kunnen zeggen dat we een aanspeelpunt nodig hebben. Ik denk dat we beide spelers kunnen gebruiken. Jullie zullen het zondag wel zien."

Weghorst scoorde

Weghorst was basisspeler in de eerste twee wedstrijden op het EK, tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0). De spits uit Borne scoorde één keer tegen Oekraïne. Malen verscheen aan de aftrap van het duel met Noord-Macedonië (3-0). Hij greep zijn kans en leverde de assist bij de openingstreffer van Memphis Depay. Tegen Oostenrijk bereidde Malen de 2-0 van Denzel Dumfries voor.

Malen kreeg na het duel met Noord-Macedonië de complimenten van aanvoerder Georginio Wijnaldum. "Hij is een enorme dreiging voor verdedigers. Dat geeft mij en Memphis ook meer ruimte. Het is natuurlijk goed als er een speler bij komt die extra kwaliteiten brengt. Met Donyell heb je zo'n speler."

Mooie toekomst voor Malen

De Boer heeft vertrouwen in een mooie toekomst voor Malen, zei hij in Boedapest. "Dit is het allerhoogste niveau, iedereen kijkt naar dit toernooi. Het gaat erom of hij het ook tegen andere landen kan laten zien. Donyell heeft de kwaliteiten om een grote speler te worden, ook internationaal. We zijn ervan overtuigd dat hij dat kan halen."

Bij een andere vraag over de keuze tussen Malen en Weghorst, zei De Boer: "Ik ben een kenner en ik houd van voetbal, maar ik houd ook van winnen".