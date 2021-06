Wat vind jij: heb jij de regenboogvlag uitgehangen tijdens de EK-wedstrijd zondag?

Veel Overijsselse gemeenten lieten tijdens de EK-wedstrijd van Nederland tegen Tsjechië de regenboogvlag wapperen. Dat deden ze om te protesteren tegen de onlangs ingevoerde Hongaarse anti-homowet. Door de wet wordt het strafbaar om in aanwezigheid van minderjarigen te praten over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Ook films en series met LHBTI-personages kunnen verboden worden.

Om de lhbti-gemeenschap in Hongarije een hart onder de riem te steken, bedacht COC Twente Achterhoek een actie. "Wij roepen alle burgers en provincies in Nederland, het bedrijfsleven en natuurlijk alle (betaald) sportverenigingen aanstaande zondag eenzelfde signaal af te geven, door in aanloop naar en tijdens de wedstrijd van het Nederlands Elftal in Boedapest de regenboogvlag te hijsen", zo was te lezen op de website.

In ieder geval bij de gemeentehuizen in Haaksbergen, Enschede en Zwolle wapperde de vlag tijdens de wedstrijd. Heb jij ook meegedaan aan de regenboogactie? Laat het weten door hieronder te stemmen. En discussieer erover mee, hier of op Facebook.