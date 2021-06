Overijssel huilt uit na uitschakeling Oranje op EK, eerste slingers alweer opgeruimd

Overijssel kent een paar vaste plekken waar traditioneel veel voetbalfans bij elkaar komen om het wedstrijdverloop te vieren of te verwerken. De rotonde aan de Hammerweg in Vroomshoop is daar één van, maar vandaag hing er alles behalve een feeststemming. Dat was een paar dagen geleden nog wel anders, toen de overwinning op Noord-Macedonië groots werd gevierd.

Teleurstelling op de rotonde aan de Hammerweg in Vroomshoop (Foto: Freddy Gerrits/ News United)

Waar vorige week tientallen feestvierders de overwinning vierden, was de stemming vandaag terneergeslagen.

Zo'n honderd voetballiefhebbers kwamen bij elkaar in Vroomshoop om het verlies te verwerken. (Foto: Freddy Gerrits/ News United)

EK voorbij, slingers opgeruimd

Een inwoner van de Castroweg in Hengelo laat er geen gras over groeien: na het laatste fluitsignaal stapte hij naar buiten om direct de oranjeversieringen weg te halen.

Oranje is uitgeschakeld dus de slingers kunnen naar binnen. (Foto: Dominique Gemser/ News United)

Rennen voor de politie in Enschede

Ook in Enschede kwamen voetbalfans samen om de nederlaag te verwerken. Op de rotonde van de Knalhutteweg werd vuurwerk afgestoken waardoor de omgeving al vrij snel oranje kleurde.

De rotonde kleurde wederom oranje (Foto: News United/ Dennis Bakker)

Niet veel later kwam de politie poolshoogte nemen en zette een aantal voetbalfans het op een lopen. Verder bleef het rustig.

Geen vreugdevuur maar frustratievuur in Zwolle

In de Indische buurt van Zwolle moest een bankstel het ontgelden. Geen vreugdevuur maar een frustratievuur. De politie hoefde niet in te grijpen en de brandweer heeft het vuurtje gecontroleerd laten uitbranden.

Buurtbewoners staken uit frustratie een bankstel in brand (Foto: Persbureau Noord Oost Nederland)

Dubbele kater in Staphorst

Een feestganger in Staphorst heeft de heropening van de horeca dubbel en dwars gevierd. Hij of zij ging zo op in de feestvreugde dat de nacht op toilet van het café werd doorgebracht. Pas de volgende ochtend werd de feestvierder 'ontdekt' toen het inbraakalarm van het café afging. De wijkagent van Staphorst had de twijfelachtige eer de kroegtijger weer vrij te laten. Of het avondje stappen, al dan niet samen met de uitschakeling van Oranje, voor een dubbele kater heeft gezorgd, vertelt het verhaal niet.