Band ‘The Famous Dutch Guys’ uit de Kop van Overijssel maakt dé feesttenthit van deze zomer

Eigenlijk begon het allemaal als een grap, vertelt bandlid Djurre de Vries (24) uit Oldemarkt. ‘‘We waren net opgestart als band, hadden de eerste optredens staan. Toen ging overal een streep door vanwege corona. We verveelden ons en moesten toch iets doen.’’ Samen met Gydo Boxum (30) uit Sint Jansklooster ging hij aan de slag. ‘‘We zeiden tegen elkaar: ‘Laten we een nummer 1-hit maken voor in de feesttent’.’’ En zo geschiedde. Daarna pakten de mannen het wel serieus op, vertellen ze.

Bekijk hier beelden van de clip en de eerste repetitie:

Eerste repetitie

Afgelopen weekend konden ze eindelijk weer als complete band repeteren. Voor de eerste keer dit jaar. Op een nieuwe locatie, een grote loods op het bedrijventerrein bij Vollenhove. ‘‘Hier kunnen we zoveel lawaai maken als we willen.’’ Djurre speelt op de basgitaar, Gydo op de elektrische gitaar, Sietze Pit (32) uit Oldemarkt is verantwoordelijk voor de drums, Frank Preilipper (42) staat achter de toetsen en Peter Jager (39, maar voelt zich 27) is de zanger van de band, soms ook wel ‘bende’ grapt hij schaterlachend.

De heren zijn overduidelijk in hun sas. De ene rake opmerking volgt op de andere. Alles gebeurt onder het genot van een aantal biertjes, die vakkundig naar boven worden gebracht door ‘Barman Tim’. ‘‘Hij is ook barman in de videoclip’’. De bandleden staan op een verhoging, te bereiken via ladders. De loods is van Peter. ‘‘Er komt nog een deur in hoor hierboven, zodat we sneller bij de kantine zijn.’’ Na alle joligheid en het afstemmen van de instrumenten gaat het dak eraf en worden verschillende nummers gespeeld.

De band liet een professionele videoclip maken plus heel wat promotiemateriaal, zoals deze persfoto. (Foto: Iris Boxum)

Twee avonden en twee kratjes bier

Dan volgt het lied waar het nu allemaal om te doen is, genaamd ‘Maïsjes’. ‘‘Dit is um hoor’’, seint Djurre voordat ze beginnen. ‘‘Want Maïsjes, vergeet je vriendje maar. Vanavond gaan we knallen, en morgen is het klaar. Want Maïsjes, zo jong en zo spontaan. Ga je mee naar de camping, 50 meter hier vandaan!?’’ Klinkt het door de speakers. Een refrein dat makkelijk mee te zingen is, zo stellen de bandleden.

Het nummer gaat vooral over Djurre en al zijn ervaringen in de feesttent. ‘‘Je weet wel, dan stap je de tent binnen. Je voelt je hartstikke lamlendig, je hebt nog hoofdpijn van gisteren. Maar na een paar biertjes gaat het weer lekker. Dan pakt een meisje een biertje voor je neus weg en denk je ‘leuke meid, dit kan wat worden. Ik wil met haar naar de camping…’.’’



Hij en Gydo schreven het nummer vorig voorjaar tijdens de coronatijd. ‘‘Twee avonden en twee kratjes bier verder, dan krijg je dit.’’ De tekst is hier en daar dan ook best pittig. ‘‘Ach dat moet kunnen. Ja, we zoeken graag het randje op’’, reageert Peter die de tekst met veel plezier zingt. Gydo legt uit dat de titel ‘Maïsjes’ een veiligere optie leek dan ‘Meisjes’. ‘‘We zeggen dat we zingen over mais. Jonge maisplantjes. Kijk maar eens naar onze poster.’’

Meer dan elfduizend

Een aantal weken geleden bracht de band deze eerste single uit. Hiervoor lieten ze een professionele videoclip in elkaar zetten. Sindsdien gaat het hard. ‘‘Op YouTube staat de teller al op meer dan elfduizend weergaven. Vergeet Spotify niet, daar gaan we richting de achtduizend streams. Daarnaast zijn we op de landelijke radio gedraaid, pakken verschillende stations het lied op.’’ Vorige week was er wat dat betreft weer een hoogtepunt. ‘‘We mochten bij Giel Beelen op NPO Radio2 live ons nummer spelen.’’



''Dit was gaaf!'' Op 24 juni waren The Famous Dutch Guys live te horen op de radio bij Giel Beelen. (Foto: Via The Famous Dutch Guys)

De meeste reacties die ze krijgen zijn positief, ook van ‘de Maïsjes’. Gydo is beretrots. ‘‘Natuurlijk gaan we geen videoclip en alles laten maken als we denken dat het niks wordt. Dit succes, dat had ik persoonlijk niet verwacht. Als het een paar duizend keer beluisterd zou zijn, was dat al mooi.’’ Djurre: ‘‘Ik ben benieuwd hoe dit verdergaat. We zijn bij elkaar gekomen doordat we muziek nodig hadden voor een bedrijfsfeest. Nu hebben we onze eigen muziek. Wie had dat gedacht.’’

Grote feesten lijken straks weer mogelijk. Wat dat betreft is het dus een goede timing? ‘‘We hopen dat het nog bekender wordt’’, zegt Gydo. ‘‘Dat het deze zomer overal gedraaid wordt en dat we straks in feesttenten mogen optreden. Lijkt me geweldig. De lockdown is voorbij, we gaan weer los! Het moet één groot feest worden.’’ Aan het einde van de avond hadden de bandleden het voor elkaar: deze verslaggever belandde achter de microfoon en zong uit volle borst een aantal noten mee.