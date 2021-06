Haersterveer, de oudste handbediende pont van Nederland weer in gebruik

In Overijssel vind je de oudste handbediende veerpont van Nederland. Dat is het Haersterveer dat bij Zwolle die voetgangers en fietsers over de Vecht brengt. Na anderhalf jaar wegens corona uit de vaart te zijn geweest is deze weer in gebruik.

Ook de klokkenstoel is volledig vernieuwd. Met de bel die daarin hangt kunnen voetgangers en fietsers de schipper waarschuwen. De oude klokkenstoel is door vandalen vernield. Dat zou gedaan zijn door vissers die het hout hebben gebruikt om een vuurtje te stoken. Vrijwilligers van het Haersterveer hebben zelf een nieuwe klokkenstoel gebouwd. De bel is een roestige cilinder. De klepel hangt er naast aan een touw. Het is een onderdeel van een oud fietsstuur waarmee je tegen de cilinder kan slaan.

Trekken aan de kabel

Het veer wordt door vrijwilligers met de hand bediend. Dat gebeurt met behulp van een kabel die tussen de oevers ligt. Met speciale houten klossen wordt de pont naar voren getrokken. Dat is nog best zwaar, vooral als er een stevig stroming in de Vecht staat. In totaal zijn er zo'n twintig vrijwilligers werkzaam bij de pont. Een overtocht kost zestig cent per persoon.

Afstand houden

Door corona kon de Haersterveer niet worden gebruikt. Nu de meeste maatregelen zijn versoepeld mag er weer gevaren worden. Wel moeten de passagiers voldoende afstand van elkaar houden. Daardoor kunnen er minder mensen tegelijk de oversteek maken als voor de coronacrisis. Als eerste maakte de Zwolse burgemeester Peter Snijders de oversteek. Hij heropende daarmee de kleinste veerdienst van het land. Direct daarna stonden er al wandelaars en fietsers te wachten, die naar de andere kant van de Vecht wilden.