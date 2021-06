Oud-profwielrenner Marijn de Vries nieuwe fietsburgemeester Zwolle: "Van fietsen word je gelukkiger"

Fietsstad Zwolle kan de ambassadeur goed gebruiken. De faciliteiten en de infrastructuur is grotendeels op orde, het is nu zaak om zoveel mogelijk mensen uit de auto te krijgen om zich op de fiets door de stad te verplaatsen.

"Ik wil vooral kinderen weer aan het fietsen krijgen. Je ziet landelijk dat bijna één derde van de kinderen niet meer op de fiets naar de basisschool gaat. In Zwolle gaan ook steeds minder kinderen fietsen. Ik vind het belangrijk om daar wat aan te doen", aldus de Vries.

Marijn de Vries begint enthousiast aan haar nieuwe erefunctie. De ins en outs van het fietsen ken ze als voormalig profwielrenner goed. Ze heeft inmiddels een verdienstelijke sportcarrière achter de rug. Van 2010 tot 2012 reed De Vries als wielrenner voor de opleidingsploeg van Leontien van Moorsel. In 2013 stond ze onder contract bij de Belgische ploeg Lotto Belisof en in 2014 bij Giant-Shimano.

"Op je dertigste beginnen met topsport is best laat. Ik heb geen grote prijzen in de wacht gesleept maar kon wel mee op het hoogste niveau in het vrouwenpeloton, met top tien en top twintig-noteringen bij wereldbekerwedstrijden. Daar ben ik best trots op." In 2015 besloot ze te stoppen.

Momenteel is ze als journalist/columnist onder meer actief als wieleranalist voor de NOS en dagblad Trouw, en schreef ze samen met Nynke de Jong het boek Vrouw en Fiets, een handboek voor de fietsende vrouw.

Marijn de Vries, fietsburgemeester Zwolle (Foto: Mariëlle Beumer RTV Oost)

Haar passie voor het fietsen is er altijd wel geweest, vanuit de ervaring als topsporter kan ze het enthousiasme voor het fietsen goed overbrengen op anderen. "Omdat ik laat ben begonnen met topsport heb ik heel erg gevoeld wat het eigenlijk met je doet als je gaat fietsen", zegt ze.

"Het zorgt er niet alleen voor dat je lekker fit bent, wat heel belangrijk is. Het zorgt er ook voor dat je door actief te zijn met je lichaam veel lekkerder in je vel zit en steviger in je schoenen staat. Dat wil ik mensen en kinderen graag laten voelen, want van bewegen en vooral ook van fietsen word je gewoon een stukje gelukkiger", aldus De Vries.

Vrijheid

"Iedereen kan fietsen, of het nou met zijwieltjes is of met een aangepaste driewieler iedereen kan het. De fiets geeft je ook vrijheid, je zit in het landschap, je ruikt het en je voelt het. Je bent gewoon onderdeel van de omgeving en dat vind ik zelf heel erg geweldig aan het fietsen."

Samen met de gemeente, Sportservice Zwolle en De Fietsersbond wil ze een verbinder zijn in tal van projecten om mensen te enthousiasmeren voor het fietsen.

De voorzieningen in Zwolle zijn er. In en rond de stad liggen fietspaden en er zijn verschillende routes om te rijden. En de gevaarlijke verkeerskruispunten staan inmiddels op de rol om aangepakt te worden. Daar hoeft ze als fietsburgemeester niet heel veel aan te doen. Maar er is wel een speciaal punt van aandacht, wat ze hoog op de agenda heeft gezet: de omgang tussen fietsers onderling kan in haar optiek beter.

"Ik vind eigenlijk dat mensen onderling tegenwoordig best wel onvriendelijk zijn tegen elkaar op het fietspad. En dan heb je het vooral bijvoorbeeld over racefietsers tegen de gewone fietsers, of de elektrische fietsers tegen de bakfietsmoeders.

Respect en ruimte

"Ik zou graag iets willen verzinnen in Zwolle dat we wat meer respect krijgen voor elkaar en elkaar de ruimte geven. Daar wordt het veiliger van. Meer begrip voor elkaar op de weg is nodig. Uiteindelijk zijn we al die fietsers ineen: naast racefietsen rij ik ook als moeder met mijn kinderen op de gewone fiets. Als je daar over nadenkt is het logisch om meer rekening met elkaar te houden."

"Het zou mij veel waard zijn als we daar eens goed mee aan de slag gaan. Gewoon elkaar de ruimte geven en niet gelijk denken dat mensen die ruimte op het fietspad van je afpakken."

Ideeën

Ze roept op om goede ideeën om het fietsen in en rond Zwolle te verbeteren met haar te delen. Dat kan via een speciaal e-mail adres ; fietsburgemeesterzwolle@gmail.com.

"Iedereen die in gesprek wil, en leuke plannen of ideeën heeft, kan contact met me opnemen. Graag zelfs, want ik ben heel erg benieuwd naar alle fietsverhalen uit Zwolle", zegt ze enthousiast.