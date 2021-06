3-persoonshuishoudens krijgen in Enschede voorrang op grote eengezinswoningen

Omdat ook 3-persoonshuishoudens in Enschede te vaak tussen wal en schip raken bij de zoektocht naar een geschikte woning, komen deze gezinnen per 1 juli ook in aanmerking voor grote eengezinswoningen van Domijn. Dat heeft de woningcorporatie bekendgemaakt. Eerder gaf Domijn ook al voorrang aan gezinnen van vier personen of meer.

Het gevolg van die voorrangsregeling was dat huishoudens van drie personen nu te vaak buiten de boot vielen. Reden dus voor Domijn om de voorrangsregeling uit de breiden.

Flinke toename

Ook Domijn merkt dat de zoektocht naar een passende woning steeds lastiger wordt. "Het aantal reacties op eengezinswoningen is de afgelopen jaren flink toegenomen", zegt Lucas Fransen, manager wonen bij Domijn. Uit reacties van woningzoekers en uit de cijfers merkt Domijn dat gezinnen van drie nu te vaak tussen wal en schip vallen in Enschede omdat ze meeloten in een grote groep van 1- en 2-persoonshuishoudens voor de kleinere eengezinswoningen.

Bijkomend probleem is dat die kleinere eengezinswoningen regelmatig niet voldoen aan de behoeften van een 3-persoonshuishouden. "Het liefst bieden we iedereen de kans om zelf te kiezen waar en hoe je wil wonen. Een goed thuis in een fijne buurt staat bij Domijn voorop. Maar we vinden het óók belangrijk dat huishoudens de ruimte krijgen die ze nodig hebben om goed te wonen", aldus Lucas Fransen.

Om die reden is een uitbreiding van de voorrangsregeling op grotere eengezinswoningen nu echt nodig. "Natuurlijk houden we het aantal reacties op de woningen goed in de gaten. Zodra we zien dat de druk afneemt, stoppen we met deze voorrang", zegt Fransen.

Niet in kleinere gemeenten

De voorrangsregeling geldt alleen in Enschede en niet in kleinere omliggende gemeenten als Losser en Haaksbergen waar Domijn ook actief is.