In opspraak geraakte Zwolse rapper Makka wederom in de cel, dit keer voor een gewapende overval

De Zwolse rapper Makka is aangehouden voor een gewapende overval. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een rechtszitting tegen hem in een andere zaak. Makka zou in het noorden van ons land gewapenderhand een woningoverval hebben gepleegd. De komende drie maanden zit hij in voorarrest.

Vandaag stond hij terecht voor het uitlokken van een liquidatiepoging op zichzelf. RTV Oost berichtte daar als eerste over. Het Openbaar Ministerie (OM) noemt het "een ongebruikelijke zaak." De nep-aanslag was in augustus 2018 in de Zwolse wijk Stadshagen, voor het huis van de rapper aan de Nijerwalstraat. Volgens het OM had de rapper twee aspirant-leden van 'Brotherhood Marron United' gevraagd een toneelstukje op te voeren. Makka was voorman van die club en de twee aspiranten durfden de opdracht naar eigen zeggen niet te weigeren.

'Mastermind'

Makka heeft de twee zogenoemde 'prospects' zelf een wapen gegeven en vertelde hen waar en wanneer de aanslag uitgevoerd moest worden, namelijk recht voor zijn huis. 'Dat ene dat ik heb gezegd, moet zondag gebeuren', appte hij aan de aspiranten. Die zegden toe, maar waren te laat. 'We zijn er over vijf minuten', appte een van hen nog aan Makka.

Op beveiligingsbeelden van Makka's eigen camera's is te zien dat hij van achter naar de grond wordt gewerkt en dat een wapen op hem gericht wordt. Zogenaamd sloeg dat wapen vast en mislukte de aanslag. De aspiranten hebben eerder al 137 dagen celstraf gekregen. Tegen Makka werd vandaag als 'mastermind' een half jaar cel geëist.

Onrust

Volgens het OM heeft het voorval heel veel onrust veroorzaakt. "Ook bij de vriendin van Makka. Die was op het moment van de nep-aanslag chips aan het pakken voor de kinderen en zag het voorval live gebeuren op een scherm van het camerasysteem. Ook de kinderen hebben het zien gebeuren en zijn zich rot geschrokken. Eén van de kinderen schreeuwde nog heel hard: PAPA!"

Buurtbewoners die het zagen gebeuren, waarschuwden de politie en noteerden het kenteken van de auto, waarin de 'nep-daders' vertrokken. Een van de inzittenden werd die avond nog aangehouden, de ander was maandenlang spoorloos.

Motief

Waarom de nep-aanslag plaats moest vinden, is nog onduidelijk. Sommigen zeggen dat Makka zijn neefje voor de liquidatiepoging wilde laten opdraaien. Die neef was vervroegd vrijgekomen voor de moord op Makka's oom. Daar was de rapper boos over.

Anderen zeggen dat Makka de inmiddels verboden motorclub No Surrender er verantwoordelijk voor wilde stellen. Hij zou het maar niks hebben gevonden dat die motorclub dezelfde 'colors' droeg als Marron United.

Psychiatrische problematiek

De rapper zelf ontkent de nepaanslag te hebben uitgelokt. Volgens hem zit een ander lid van de brotherhood achter de aanslag. Die zou hebben gewild dat Makka zijn plek als 'general' afstond.

De Zwolse rapper zit voor het plegen van een gewapende overval momenteel vast op een speciale afdeling van de gevangenis voor gedetineerden met psychiatrische problematiek. Uit oudere psychische rapporten blijkt dat hij verschillende stoornissen heeft. Ook heeft hij paniekaanvallen, omdat hij denkt dat zijn moeder een opdracht heeft verstrekt om hem van het leven te beroven. Hij zat al eerder vast voor wapenbezit.

De rechtbank laat over twee weken weten of Makka schuldig is aan het uitlokken van de nepaanslag en wapenbezit.