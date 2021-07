Beroepsvissers: vis die in de Kop van Overijssel is gevangen, moet daar ook worden gegeten

Wie met de boot door Weerribben-Wieden vaart, beseft niet direct dat tal van lekkernijen onder zijn of haar bootje zwemmen. Het natuurgebied biedt een gezonde en voedselrijke omgeving voor vissoorten als paling, snoekbaars, rivierkreeft, snoek, zeelt en brasem. De visstanden worden al generaties lang, sinds 1917, ambachtelijk beheerd door beroepsvissers. Echter gaan de gevangen vissen naar de groothandel waar ze op de grote hoop belanden. Dat zat de vissers dwars: liever zien ze dat de vis ook geconsumeerd zou worden in Overijssel.

Lok, Van de Belt en Piek (vlnr) ontvangen certificaat gebruikerslicentie (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)

"Het is een stuk duurzamer om vis uit ‘onze achtertuin’ te verkopen aan particulieren en restaurants hier in de buurt. Dan hoeft die vis ook niet door het hele land worden gereden om uiteindelijk bij iemand op het bord te belanden. Daarom hebben we het streekproduct Wiedenvis ontwikkeld", vertelt Stefan Lok, één van de drie beroepsvissers uit Steenwijkerland.

Het is een stuk duurzamer om vis uit onze achtertuin te verkopen aan particulieren en restaurants hier in de buurt. Stefan Lok, beroepsvisser

Wiedenvis draagt die naam niet zomaar. Het heeft een Eel Stewardship Fun (ESF) keurmerk. Dit wil zeggen dat palingvissers ook verantwoord dienen om te gaan met het water waarin ze vissen. "Jonge vis gooien we terug, zo blijft de visstand op peil en heeft onze volgende generatie ook profijt van bijvoorbeeld paling in dit natuurgebied", stelt Lok, die net als Jan Piek en Wout van de Belt de Wiedenvis mag leveren aan particulieren en horeca.

Het streekproduct zal worden aangeboden aan restaurants in de kop van Overijssel, maar wordt ook door de drie vissers zelf verkocht. "Een aantal campinggasten kwam hier al over de vloer. We hopen dat meer mensen nu bij ons langskomen om Wiedenvis te kopen bij degenen die het ook daadwerkelijk zelf heeft gevangen", meldt Stefan.

De drie vissers zullen de verkoop van Wiedenvis niet direct merken in de portemonnee. Wiedenvis is niet veel duurder dan vis die ergens anders gevangen is. "Doel is vooral om duurzamer om te gaan met ons gevangen product. Verder zou het mooi zijn als mensen vissoorten gaan ontdekken de nu nog onbekend zijn, zoals de zeelt."