Hoofdredacteur Allard Besse vertrekt bij de Stentor

Besse trad in 2015 aan als hoofdredacteur van de Stentor. Onder zijn leiding verhuisde het hoofdkantoor van de Stentor van Apeldoorn naar Zwolle, en onderging de redactie een metamorfose. Tientallen verslaggevers, redacteuren en eindredacteuren vertrokken. Ook werden krant en site in een nieuw jasje gestoken. Onder leiding van Besse werd het online-bereik van de regionale krant aanzienlijk vergroot.

In een interne mail aan de redactie van de Stentor memoreert directeur van DPG Media, Erik van Gruijthuijsen, daar ook aan: "Allard heeft zich de afgelopen zes jaar gemanifesteerd als een onstuitbaar vernieuwer (...) Online stapelde hij vernieuwing op vernieuwing." In zijn tijd als hoofdredacteur ontwikkelde Besse volgens Van Gruijthuijsen een 'grote liefde voor de regionale journalistiek'.

Vernieuwing

"Voor ons komt dit als een verrassing", zegt Ewoud ten Kleij, verslaggever en tevens voorzitter van de redactieraad (een afvaardiging van de redactie). Ook Ten Kleij benoemt de online ontwikkelingen als grote verdienste van Besse: "Toen hij in 2015 aantrad waren we nog een beetje zoekende, in wat we online konden en wilden. We zijn online enorm gegroeid; we zijn een vanzelfsprekendheid geworden."

Daarnaast roemt Ten Kleij zijn scheidend hoofdredacteur om het 'vernieuwen van het journalistieke werk' en het daarbij meekrijgen van de redactie.

Opvolger

Wie Besse opvolgt is nog niet bekend. Van Gruijthuijsen schrijft daarover op korte termijn in gesprek te gaan met de redactieraad. "Het zou ideaal zijn als we meteen bij zijn vertrek in september een opvolger hebben", zegt Ten Kleij.