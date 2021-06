25 wapens en 20 granaten: dit lag er in de ondergrondse wapenopslag in Zwolle

In de ondergrondse wapenopslag die afgelopen september werd ontdekt, lagen bijna 25 wapens en ruim 20 granaten. Dat bleek vandaag op een eerste rechtszitting tegen twee verdachten. Ook lag er zo'n 30.000 euro aan contant geld in dezelfde tonnen, als waarin de wapens verstopt waren. Volgens justitie is er veel bewijs tegen de verdachten, zoals dna op de wapens. Desondanks komt één van hen op vrije voeten.

Afgelopen najaar werd op een Zwols landgoed een heus wapenarsenaal gevonden. Het wapentuig zat verborgen in tonnen die begraven waren. In de lucht- en waterdichte tonnen zaten negen machinegeweren zoals MP5's, AK47 en Uzi's. Ook lagen er meer dan twintig scherfhandgranaten en vijftien kleinere handvuurwapens.

Moord Henk Wolters

Afgelopen maart werden drie verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij het wapenarsenaal. Twee zitten nog vast. Het gaat dan om een Zwollenaar, bijgenaamd 'De Gier' en de Harderwijkse Hero.

Zwollenaar De Gier wordt ook verdacht van de moord op plaatsgenoot Henk Wolters, op oudejaarsavond 2019. Wolters werd dichtbij zijn huis aan de Buitengasthuisstraat met meerdere kogels doorboord, afgevuurd met een Glock. Het gebruikte wapen lag volgens justitie in één van de tonnen op het landgoed.

Wapenliefhebber

Daarover bestaat volgens de advocaat van De Gier nog wel onzekerheid. "Er zijn aanwijzingen dat verschillende onderdelen van het wapen zijn vervangen. Dus is dit wel het moordwapen?" Volgens de advocaat is in ieder geval de loop van het vuurwapen vervangen. "Het kan goed zijn dat cliënt afgelopen jaren onderdelen van het wapen in handen heeft gehad. Hij is wapenliefhebber en demonteert geregeld wapens. Maar dat maakt hem niet de schutter."

De Gier is veel te gehaaid om een moordwapen te begraven getuige

Justitie is echter zeker. "De hulzen die zijn gevonden op de crimescene vertonen dezelfde kenmerken als de hulzen die zijn onderzocht na proefschieten door deskundigen." Daarnaast is onduidelijk waar De Gier op de moordavond was. Voor zijn vriendin was hij die avond anderhalf uur onbereikbaar, "maar wilde hij perse in Zwolle blijven." De Gier zelf zegt dat hij in de Indische buurt was.

Het is niet voor het eerst dat De Gier in beeld is voor een levensdelict. In 1988 moest hij als 11-jarig jochie al aan de politie vertellen wat hij wist over de dood van een 13-jarig speelkameraadje bij Voorthuizen. In 1994 schoot hij 'per ongeluk' een vriend door het hoofd, terwijl ze wapens aan het schoonmaken waren. Later moest hij zich meerdere malen verantwoorden voor wapenbezit.

Volgens getuigen had De Gier motieven om Wolters om te brengen. Zo zou Wolters over De Gier een boekje open gaan doen bij de politie. Ook wordt gezegd dat Wolters gestolen had van De Gier. Daar is zelfs een heimelijk gemaakte opname van, gedateerd voor de moord. Slachtoffer Wolters zegt op die tape: 'De Gier denkt dat ik een halve kilo coke en geld van hem heb gestolen.'

Nachtkijker

De advocaat van De Gier vindt het bewijs dat justitie aandraagt onvoldoende om zijn cliënt te vervolgen voor moord "Er zijn 'alleen' sporen aangetroffen op de wapens, dat hoeft toch niet te betekenen dat je zo'n wapen gebruikt hebt?"

Ook getuigen vragen zich af of het De Gier wel is geweest die verantwoordelijk is voor de moord op Wolters. "Als De Gier zou hebben geschoten, had hij het hele wapen gedemonteerd", zegt de één. "De Gier is veel te gehaaid om een moordwapen in de grond te begraven." Een ander zegt: "De Gier zou in een struik gaan liggen met een nachtkijker, niet zomaar dertig keer lukraak schieten."

De Gier meldde zich zelf bij de politie, nadat het huis van zijn vriendin overhoop was gehaald. Die vriendin had overigens een bijzonder appje gekregen, achteraf bleek het een tactiek van de politie: 'Mss kun je tegen hem seggen dat ie btr naar de wouten ken gaan. Als Guusje dit hoort, weet ik niet hoe die sal reageren.'

De Guus waar naar wordt verwezen in het bericht vol spelfouten, is de zoon van slachtoffer Wolters. Volgens de advocaat van De Gier is het bericht een 'ruisstrategie'.

Oude moordzaak

De tweede verdachte, Hero uit Harderwijk, was eerst ook in beeld als moordverdachte. Nu 'alleen' nog voor betrokkenheid bij de wapenopslag. Een derde verdachte is de Turkse Zwollenaar Ö.S.

Harderwijker Hero en Ö.S. zijn jaren geleden veroordeeld voor eenzelfde soort wapenvondst, toen in een Zwolse garagebox. De recherche observeerde hen toen, omdat Ö.S. verdachte was in een andere moordzaak. Dat onderzoek draaide om de liquidatie van kok Robert Voorhorst. Justitie heeft daar het bewijs nooit in rond gekregen. Wel werden Hero en Ö.S. achter de tralies gezet voor de wapens.

In het huidige onderzoek zijn sporen van hem achtergebleven op de wapens. Omdat niet duidelijk is waar en wanneer die sporen er op zijn gekomen, komt Harderwijker Hero voorlopig op vrije voeten. Wel wordt nog bekeken of de opschriften op de gevonden wapens overeenkomsten vertonen met teksten op de wapens uit het onderzoek van jaren geleden.

Uit het onderzoeksdossier blijkt dat nog veel meer mensen sporen op de verpakkingen hebben achtergelaten. Of die mensen nog worden opgepakt, is onduidelijk.