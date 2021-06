Wat vind jij: Bevalt het winkelen zonder mondkapje?

De mondkapjesplicht ging in op 1 december en het gold voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleefde, riskeerde een boete van 95 euro.

De maatregel was ruim een half jaar van kracht, dus dat was een behoorlijke tijd. Helemaal niet gek dus dat je eraan gewend bent geraakt. Hoe bevalt het nu zonder? Is het onwennig, vind je het heerlijk of draag je 'm nog steeds?

Wij stoppen per vrijdag 2 juli met de 'Wat Vind Jij?' op onze site en in onze app. We blijven graag met jullie in gesprek over het nieuws in Overijssel via onze social media-kanalen. Ook zal er nog steeds regelmatig een stelling of een vraag voorbij komen, waarbij we jou vragen je mening te geven over zaken die spelen in onze provincie. Alleen niet meer op dagelijkse basis.