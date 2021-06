Uitzwaaiwedstrijd OranjeLeeuwinnen in Zwolle onzeker na coronauitbraak tegenstander Zuid-Afrika

De OranjeLeeuwinnen moeten op zoek naar een nieuwe tegenstander voor de uitzwaaiwedstrijd die zaterdag in Zwolle wordt gespeeld. Tegenstander Zuid-Afrika heeft afgezegd vanwege vijf coronagevallen binnen de selectie. De hele selectie is in isolatie gegaan.

Oranje speelt, mits er een nieuwe tegenstander gevonden wordt, zaterdag hun uitzwaaiwedstrijd voor het vertrek naar de Olympische Spelen in het stadion van PEC Zwolle. Er zijn tot nu toe negenduizend kaarten verkocht.

Vervangende tegenstander

"We zijn momenteel aan het kijken of we voor zaterdag een vervangende tegenstander kunnen vinden die in Zwolle tegen ons kan spelen", aldus een woordvoerster van de KNVB. Volgende week dinsdag vliegt de selectie naar Japan. De Europees kampioen speelt daar in aanloop naar de Spelen nog een oefeninterland achter gesloten deuren.

De Zuid-Afrikaanse voetbalsters zouden vandaag naar Nederland vliegen. Bij een testronde op het coronavirus bleken echter vijf speelsters positief. "We zitten met ons land in de derde golf, helaas wordt 'Banyana Banyana' niet gespaard door deze pandemie", zei bondscoach Desiree Ellis. "De hele delegatie is in isolatie gezet, daarom kunnen we niet tegen Nederland oefenen. Gezondheid van iedereen, zowel bij ons als onze tegenstander, staat voorop. Voetbal komt op de tweede plaats."

Vol stadion

De oefeninterland in Zwolle mag voor volle tribunes worden gespeeld. De verkoop van de laatste duizend kaarten gaat vooralsnog gewoon door in afwachting van een nieuwe tegenstander. Bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig. Dat betekent dat ze een volledig vaccinatiebewijs hebben, een bewijs dat ze hersteld zijn van corona of een recente negatieve testuitslag.

Voor de ploeg van bondscoach Wiegman begint het Olympisch toernooi op 21 juli tegen Zambia.