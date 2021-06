Dierenbescherming neemt konijnen en kippen in beslag in Twenterand

Konijnen en kippen in beslag genomen in Twenterand (Foto: Dierenbescherming)

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft vorige week in Twenterand 41 kippen en vier konijnen in beslag genomen. Dat meldt de dierenbescherming. De eigenaar hield de dieren in ongeschikte hokken en had al eerder een waarschuwing gehad.

Vorige maand bezocht de inspecteur ook al het adres in Twenterand, toen na een melding via meldpunt 144. De inspecteur trof toen kippen en konijnen aan in te kleine hokken of in kooien van draadgaas, zonder enige vorm van bodembedekking. In die hokken hadden de dieren geen mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen.

De betrapte verdachte gaf meteen aan dat ontkennen geen zin had. Eigenaar dieren

De eigenaar kreeg toen de opdracht om de dieren op een goede manier te huisvesten. Toen hij vorige week opnieuw gecontroleerd werd, leek het erop dat de eigenaar de boodschap had begrepen. "Een groot deel van de hokken en draadgazen kooien was verdwenen, waarbij de eigenaar aangaf dat hij de huisvesting had afgebroken en de dieren had verkocht of weggegeven aan particulieren en handelaars", vertelt de LID-inspecteur.

Snel gevonden

Een nieuwe melding leidde de inspecteur naar een leegstaande varkensschuur in het buitengebied van de gemeente Twenterand. Daar trof hij tot zijn verbazing dezelfde hokken en kooien met dieren aan. De verdachte was dan ook snel gevonden. "De betrapte verdachte gaf meteen aan dat ontkennen geen zin had", vertelt de inspecteur.

Hij had de hokken verplaatst in een poging de LID te misleiden. Toen de inspecteur ontdekte dat de hokken op een andere plek stonden maar dat er nog niets was veranderd in de leefsituatie van de dieren werden maatregelen genomen. De dieren zijn strafrechtelijk in beslag genomen en overgebracht naar een opvanglocatie waar ze de juiste zorg krijgen. De eigenaar krijgt een boete.