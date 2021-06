Nog één keer het weer met Martin Bosch: weerman RTV Oost gaat met pensioen

Martin Bosch begon zijn carrière als weerman in oktober 1992, toen hij door de toenmalige weerman Ton ten Hove werd voorgedragen als diens vervanger. Martin werd de vaste weerman van RTV Oost, toen Ton ten Hove in maart 2013 met pensioen ging.

Dubbel gevoel

Martin vierde vorige week zijn zeventigste verjaardag en vond dat een mooi moment om afscheid te nemen. Desgevraagd geeft hij aan, dat hij er een dubbel gevoel aan overhoudt. "Aan de ene kant vind ik het jammer en ga ik het missen, aan de andere kant krijg ik een stukje vrijheid terug."

Martin Bosch was jarenlang elke dag actief voor de omroep, inclusief de weekenddagen. "Dat vraagt toch wel wat van je privéleven natuurlijk", aldus Martin, "constant de tijd in de gaten houden en mijn sociale leven min of meer plannen rondom de momenten waarop ik een weerpraatje moet houden. Elke dag om kwart over vijf opstaan, gelijk even naar buiten om het weer 'op te snuiven', heerlijk vind ik dat. Ik ben gelukkig wel een ochtendmens, dus daar heb ik nooit problemen mee gehad."

Het laatste officiële weerpraatje van Martin is vanavond even na 17.30 uur in Afslag Oost bij presentator Marcel Oosten.

Op zaterdag 3 juli is Martin Bosch te gast in het radioprogramma Groot Onderhoud tussen 9 en 10 uur.