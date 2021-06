Verbijstering over verliezen van postbezorging Enschede door ‘sociaal bedrijf’ MSG

Postbezorgers, sorteerders en koeriers van het postbedrijf MSG in Enschede dreigen hun baan te verliezen omdat de aanbesteding van de gemeentelijke postbezorging naar een ander bedrijf is gegaan. Ongelooflijk, vinden PvdA en CDA in de raad. Vooral omdat MSG tien jaar geleden een groep van ruim 50 kwetsbare werknemers van de gemeentelijke sociale werkplaats DCW overnam. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Directeur Arjan Kleizen van het postbedrijf houdt zich netjes, maar zegt heel blij te zijn met de politieke vragen van zowel PvdA als CDA. "Doordat de aanbesteding nog officieel loopt en we een kort geding hebben aangespannen moet ik voorzichtig zijn met mijn woorden. Maar ik ben heel blij dat iemand het voor deze groep mensen opneemt."

Toekomst

PvdA en CDA hebben hun vraagtekens bij de aanbesteding, maar vanwege juridische haken en ogen zijn de vragen niet toegelaten voor de stedelijke commissie van vanavond. Kleizen maakt zich zorgen over de toekomst van zijn werknemers. "We hebben afgelopen woensdag het onze medewerkers verteld, dat hun banen op de tocht staan. Dat gaat vaak om kwetsbare mensen die hier lastig mee om kunnen gaan."

Volgens PvdA-raadslid Hummels is het onbegrijpelijk. "Wij zijn verbijsterd dat een sociaal bedrijf, dat zoveel betekent voor de stad en al 10 jaar werk biedt voor zoveel inwoners, ineens aan de kant is gezet. Nu bijna 10 jaar geleden was MSG de enige partij die het aandurfde deze mensen over te nemen."

Krimpmarkt

Volgens Hummels moet de gemeente bedrijven als MSG juist koesteren in plaats van ze afschrijven. "Het is MSG gelukt om deze mensen in een krimpmarkt een passende baan aan te bieden. Inmiddels werken er 500 mensen bij MSG, waarvan bijna driekwart van de medewerkers ‘uit een kwetsbare situatie’ komt."

Eind september dient het kort geding van MSG tegen de gemeente. Arjan Kleizen hoopt dat het dan al niet meer nodig is. “Ik hoop dat ze tot inkeer komen en deze aanbesteding intrekken. En dat er dan een aanbesteding komt waarbij ze veel meer oog hebben voor de maatschappelijke kant. Want we willen gewoon dat deze groep mensen bij ons hun pensioen haalt."