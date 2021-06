Gemeente Hof van Twente kiest voor bemiddeling woonwagenlocatie

Het is een onderwerp waar het college en de raad haast mee willen maken. Een goede locatie voor woonwagenbewoners. Al tientallen jaren wachten woonwagenbewoners op een geschikte plek in Hof van Twente. Met als boegbeeld Martha Wolters die als protest haar caravan onder meer voor het gemeentehuis en in een villawijk neerzette. Nu de gemeente vijf locaties op het oog heeft start het nu een bemiddelingstraject.

Het college heeft vijf plekken in Goor aangewezen als mogelijke woonwagenstandplaats. Tijdens de raadsvergadering van 29 juni zou het college met een locatievoorstel komen. Dit tot grote schrik van de buurtbewoners die zich overvallen voelen. Het gaat om de Dr.Schaepmanstraat, Meidoornstraat/Oude Haaksbergerweg, voormalige Puntdakschool, voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat/Gruttostraat en de Gorterweg/Wheedijk.

Een verkenner is in gesprek geweest met de bewoners. In verslagen staat te lezen dat al deze buurten niet staan te springen om woonwagens. Ze hekelen de communicatie van de gemeente, vrezen waardevermindering, en gevolgen voor leefbaarheid en veiligheid. Zo staat te lezen in de verslagen.

Begrip

Door in gesprek te gaan is wederzijds begrip voor de standpunten en rechten ontstaan. Om niet in een eindeloze juridische strijd verwikkeld te raken, willen zowel bewoners als het college via een participatietraject tot een gezamenlijk gedragen oplossing komen. Een juridisch traject zou lang duren, veel geld kosten en leiden tot ontevredenheid bij bewoners. Bovendien zouden de woonwagenbewoners zich dan niet welkom voelen in de wijk.

Het voorstel aan de raad is nu gewijzigd in een bemiddelingstraject met bewoners van alle vijf de locaties, Viverion, woonwagenbewoners en de gemeente, om gezamenlijk een tot een voorstel voor een locatie te komen. De raad ging unaniem akkoord met dit voorstel.

Opdracht

Alle fracties in de gemeenteraad konden zich prima vinden het het collegevoorstel. Maar er waren nog wel een aantal op- en aanmerkingen. Die gingen onder meer over het toevoegen van alternatieve locaties en het eventueel kiezen van meer dan één locatie.

Negen huishoudens staan al jaren ingeschreven voor een woonwagenstandplaats. Ze horen bij drie families die pertinent niet bij elkaar willen wonen. Toch kiest het college ervoor om vooralsnog voor één locatie te gaan. "Dit is om latere leegstand te voorkomen", zegt wethouder Pieter van Zwanenburg.

December

Het CDA, Gemeentebelang en VVD hechten waarde aan de vijf locaties. Mochten er toch wijzigingen komen die buiten de kaders van de opdracht vallen willen deze partijen dat ze hierin betrokken worden. De wethouder kon dat toezeggen.

Nu de raad akkoord is zal na het zomerreces worden gestart met beleidsbemiddeling. Naar verwachting duurt dit enkele maanden. De uitkomst van de bemiddeling wordt in het december 2021 aangeboden aan de raad.

Rechten

In 2018 heeft het College van de Rechten voor de Mens het advies gegeven dat woonwagenbewoners dezelfde rechten en plichten hebben als andere bewoners. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat advies overgenomen.

Vorig jaar gaf de gemeenteraad de opdracht aan het college om uitvoering te geven aan het verder gaan met het onderzoek naar haalbare locaties en woningcoöperatie Viverion te verplichten tot planvorming en ontwikkeling van de sociale huur-stacaravans.