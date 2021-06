Tien jaar lang klotste het geld tegen de plinten, nu dreigt een tekort bij de provincie. En het Essent-geld dan?

1,6 miljard euro. Zoveel hield de provincie Overijssel in 2009 over aan de verkoop van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE. Dat is vier keer zoveel als de totale uitgaven van de provincie in een heel jaar. Nu, ruim tien jaar later, dreigt binnen twee jaar een tekort op de begroting. Hoe kan dat? Wat is er met al dat Essent-geld gebeurd, en: is het al op? "Dat geld investeren in de provincie was een bewuste keuze."

Van de verbreding van de A1 tot de restauratie van een historische stadsboerderij in het centrum van Rijssen; en van de aankoop van natuur tot elektrificatie van het spoor tussen Enschede en Zwolle. Tientallen, vele tientallen projecten werden er de afgelopen jaren gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van Essent.

Provincie betaalt mee

Vaak ging het daarbij om cofinanciering, waarbij elke euro die gemeenten investeerden door de provincie werd verdubbeld. En zo ging het ook bij de verbreding van rijksweg A1, tussen Deventer en knooppunt Azelo. Dat werk kon worden uitgevoerd dankzij een bijdrage van 100 miljoen euro uit de regio, waaraan de provincie flink meebetaalde.

In 2011 werd onder de noemer de 'Kracht van Overijssel' een investeringsbudget aangekondigd. Aanvankelijke grootte: ongeveer 1 miljard euro. In 2012 werd dat opgehoogd naar 1,2 miljard en in 2015 en 2017 kwam daar voor in totaal bijna 300 miljoen aan aanvullende 'investeringsimpulsen' bovenop. Daarnaast introduceerde de provincie in 2011 het Energiefonds, een fonds van (toen nog) 250 miljoen euro.

Uitgegeven, bestemd of belegd

In de Perspectiefnota die vandaag door Provinciale Staten besproken wordt, schrijft het provinciebestuur dat de Essentmiddelen nu 'grotendeels zijn uitgegeven, bestemd of belegd in revolverende fondsen'. Dat klinkt alsof de bodem van de spaarpot is bereikt - maar dat klopt niet, zegt gedeputeerde Eddy van Hijum (Financiën): "Het is nog lang niet op; het is in ieder geval niet zo dat we al helemaal op de bodem zitten."

De perspectiefnota is misschien wel het belangrijkste politieke document van het jaar. Traditioneel krijgt de begroting in het najaar dat stempel, maar meestal staan daar eigenlijk geen verrassingen meer in. Tenminste, als je de perspectiefnota in het voorjaar al hebt gelezen. In de perspectiefnota worden namelijk de belangrijkste uitgangspunten van het beleid voor het komende jaar vastgelegd, met daarbij ook de financiële consequenties. De uitwerking hiervan is dan later te lezen in de begroting.

Hoewel nog niet al het Essentgeld is uitgegeven, is het grootste deel ervan inmiddels wél bestemd. "Zoals de 100 miljoen euro die we hebben gereserveerd voor de aanpak van de N35", zegt Van Hijum. "Dat geld ligt te wachten tot het geïnvesteerd kan worden."

Ook zitten honderden miljoenen in zo genoemde 'revolverende fondsen'. Revolverend houdt in: het geld wordt uitgeleend en geïnvesteerd, maar komt uiteindelijk - met rente - bij de provincie terug. Waarna het vervolgens opnieuw kan worden uitgeleend.

Leningen

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Energiefonds. Leningen daaruit maken investeringen mogelijk in bijvoorbeeld duurzaamheid. Terwijl dat fonds 216 miljoen euro behelst, is er sinds de introductie van het fonds al voor 264 miljoen euro 'uitgezet'.

En zoals het Energiefonds zijn er meer revolverende fondsen. Zo is er het innovatiefonds (100 miljoen), waaruit bedrijven innovaties kunnen financieren (maximaal 50 procent), en de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO, zo'n 200 miljoen). Met de HMO wordt in gebiedsontwikkeling geïnvesteerd, zegt Van Hijum: "Zo worden samen met gemeenten en ondernemers bedrijventerrein opgeknapt, of zwakke plekken opgekocht."

Als er meer geld is, wordt het ook makkelijker uitgegeven. Toenmalig Limburgs gedeputeerde Ger Koopmans in 2015 over de Essent-gelden

Ook ging 300 miljoen euro naar natuur, en werd extra geld gestoken in cultuur. De koepel op Museum de Fundatie kwam er dankzij een bijdrage van 5 miljoen euro van de provincie, en het Orkest van het Oosten kreeg 10 miljoen euro.. Maar Overijssel investeerde ook in zoiets als breedbandinternet (34 miljoen).

Te snel doorheen gejast?

Een breed palet aan investeringen, die stuk voor stuk best verdedigbare zijn. Maar toch. Als het provinciebestuur nu reden ziet om op de rem te trappen, is het geld er dan niet wat ál te snel doorheen gejast?

In Limburg - dat 1,3 miljard overhield aan de verkoop van Essent - concludeerde toenmalig gedeputeerde Ger Koopmans in 2015 al: "Als er meer geld is, wordt het ook makkelijker uitgegeven."

"Dat is waar", beaamt Van Hijum direct. "Je hoeft dan geen scherpe keuzes te maken. Dat is precies de reden waarom we nu scherper aan de wind gaan zeilen. Het besef moet komen dat het budget niet eindeloos is." Toch is Overijssel niet opeens armlastig, benadrukt Van Hijum

Bezuinigingen?

Waarom dan die bezuinigingen, het snijden in projecten? Van Hijum: "Je zegt bezuinigen, maar in 2023 komen we slechts incidenteel 12 miljoen euro tekort. We investeren daardoor iets minder extra dan aanvankelijk bedacht. We waren bijvoorbeeld van plan vier miljoen euro extra uit te trekken voor fietspaden, dat wordt twee miljoen extra. Maar het is nog steeds geld dat er bovenop komt. Het is dus minder meer." Bovendien staat er tegenover dat in 2023 een bedrag van 50 miljoen in de reserves wordt gestort.

Het is nog steeds geld dat er extra bovenop komt. Het is dus minder meer. Eddy van Hijum

"Het was een hele bewuste, politieke keuze om het geld te investeren in Overijssel. Het geld moest zijn werk doen", zegt Van Hijum. "En zo is het nu ook een bewust signaal, waarmee we zeggen: let op, je kunt niet steeds méér uitgeven dan er binnen komt. Je kunt geen structurele dingen doen met incidenteel geld."

Maar arm, nee dat is de provincie zeker niet. "We hebben hele degelijke financiën en hebben als provincie genoeg reserves. Vergeet niet: we investeren deze bestuursperiode 350 miljoen extra."