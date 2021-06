Raad akkoord: Enschede steekt 13 miljoen in ambitieuze ontwikkeling Spoorzone

Met de ontwikkeling van de Spoorzone is een investering van zo'n 13 miljoen euro gemoeid. Het Centrumkwadraat omvat het gebied tussen de spoorlijn Enschede-Gronau en de tot fietsstraat opgewaardeerde Molenstraat/Hengelosestraat.

350 nieuwe woningen

Het voor de gemeente misschien wel belangrijkste onderdeel in het Centrumkwadraat is de aan- en verkoop van het pand van dancing 't Bölke. Op de plek van de discotheek moet over enige tijd een appartementencomplex met 91 wooneenheden verrijzen.

Ook op de locatie van de voormalige brandweerkazerne, naast de Prinsessetunnel, wordt de ontwikkeling van een iconisch wooncomplex mogelijk gemaakt. De studentenflat van SJH ter hoogte van de Wenninkgaarde maakt plaats voor twee nieuwe complexen met in totaal 190 wooneenheden.

3,5 ton tekort onder de streep

De investering van 13 miljoen wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 1,8 miljoen voor Woningimpuls van de rijksoverheid en de opbrengst uit grondverkopen aan ontwikkelaars die deelnemen in het Centrumkwadraat. Onder de streep blijft een verwacht tekort van ruim 350.000 euro over, dat wordt gedekt uit reserves.

Tijdsdruk

Hoewel een grote meerderheid van de gemeenteraad razend enthousiast is over de plannen - alleen eenmansfracties EnschedeAnders en Groep Versteeg stemden tegen - spreken enkele partijen wel hun teleurstelling uit over het ontbreken van een zorgvuldige risicoanalyse.

Ook de 'druk' waaronder het voorstel door de gemeenteraad werd geloodst, stemt enkele fracties ontevreden. In een extra ingelaste vergadering is vandaag de miljoeneninvestering in allerijl behandeld. Als de gemeenteraad namelijk niet zou instemmen voor 1 juli, zou de gemeente zo'n 144.000 euro aan belastingvoordelen in de transactie van het Bölke-pand mislopen.