GroenLinks over verscherpt toezicht NAM: "Hadden ze eerder mogen doen, maar beter laat dan nooit"

De NAM-locatie Tramweg in Rossum, waar één van de injectieputten definitief is stilgelegd vanwege breukschade aan de buizen (Foto: RTV Oost)

"Wat mij betreft wordt de afvalwaterinjectie in Twente stilgelegd zolang Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek doet." GroenLinks-Statenlid Robert Jansen noemt het een terechte maatregel dat de NAM door SodM onder verscherpt toezicht is gesteld, naar aanleiding van de gescheurde injectieput voor afvalwater in Rossum.

Jansen vraagt al jaren om aandacht voor de gevolgen van de afvalwaterinjectie in Twente en maatregelen om problemen tegen te gaan. Hij is blij met de maatregelen die SodM nu heeft genomen. "Dit hadden ze eerder mogen doen, maar beter laat dan nooit."

Het Staatstoezicht op de Mijnen vindt dat de NAM onvoldoende heeft gehandeld bij de gescheurde injectieput voor afvalwater in Rossum. De scheur had al in 2017 opgemerkt, onderzocht én gemeld moeten worden maar dat heeft de NAM niet gedaan. Daarom stelt het Staatstoezicht alle activiteiten voor afvalwaterinjectie per direct onder verscherpt toezicht. Het Openbaar Ministerie gaat kijken of er strafbare feiten zijn gebeurd.

'Onderzoek niet goed genoeg'

"We willen heel precies weten dat de nam dit onderwerp heel serieus neemt en alle moeite doet om te begrijpen wat er in die ondergrond gebeurt", aldus Pieter van den Bergen van SodM. "Dat zie je ook aan het onderzoek, dat is gewoon niet goed genoeg. En juist omdat het in dit geval een schade is geweest die we nooit eerder hebben gehad zo diep in de ondergrond, dan mag je van de NAM verwachten dat ze alle mogelijke moeite doen om te onderzoeken wat er is gebeurd. Dat is niet gebeurd."

"Ik heb vertrouwen dat SodM naar eer en geweten handelen, maar zij hebben ook maar beperkte menskracht", zegt Jansen. "Ze hebben met de problemen in Groningen te maken, met zoutwinning. Tot voor kort was afvalwaterinjectie als laag risico ingeschat en werden er ook minder mensen voor ingezet."

Advies over toekomst

Van den Bergen: "De uitkomsten van het nieuwe onderzoek worden heel belangrijk in het kader van een studie die in opdracht van de minister gaat gebeuren. En uiteindelijk zullen we de minister op basis van de nieuwe uitkomsten een advies gaan geven over waterinjectie in Nederland."

Liefst ziet Jansen dat het helemaal voorbij is met afvalwaterinjectie in de Twentse bodem, maar of dat gaat gebeuren is afwachten. "Ik ken de NAM, die hebben net als de Shell en het ministerie van Economische zaken belangen hier bij."