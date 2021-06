Wat vind jij: Luister jij piratenmuziek?

Vaak wordt dit soort muziek uitgezonden via een geheime en illegale zendmast. Voor de dj's gaat het niet alleen om het uitzenden, ook het uit handen blijven van Agentschap Telekom, de organisatie die etherpiraten opspoort en illegale zendapparatuur ontmantelt, is een wezenlijk onderdeel van de hobby.

Alfa Lima, Olympia Radio, De Komeet, Battum FM en Radio Zilvervos; zomaar wat piratenzenders uit Overijssel. Wat vind jij? Luister je hiernaar, of niet?

