Inwoners IJsselland over het algemeen tevreden over hun gezondheid

Veel volwassenen en dan met name jongvolwassenen in de regio IJsselland zijn tevreden over hun gezondheid. Ze hebben het gevoel dat hun algemene gezondheid goed tot zeer goed is. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020, een onderzoek dat eens in de vier jaar door de GGD wordt uitgevoerd.

In de regio IJsselland is de ervaren gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder licht toegenomen. Was dat in 2016 nog 79 procent, vier jaar later was dat 82 procent. De stijging is het grootst bij jongvolwassenen (18-34 jaar); in deze groep stijgt het gevoel van een betere gezondheid in die vier jaar van 86 naar 91 procent. IJsselland behoort daarmee landelijk tot de top.

Angststoornis of depressie

In het onderzoek, dat tussen september en december vorig jaar werd gedaan, werd uitgebreid gevraagd hoe mensen zich de afgelopen vier weken voelden. Gevoelens als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid kwamen aan bod. Door vragen als: “Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?” kan het risico op een angststoornis of depressie worden vastgesteld; niet of er daadwerkelijk sprake is van zo’n angststoornis of depressie.

In de regio IJsselland bleek het risico op een angststoornis of depressie licht afgenomen bij inwoners vanaf 50 jaar. Bij de jongvolwassenen is dit risico gelijk gebleven en bij 35- tot 50-jarigen is dit risico iets gestegen ten opzichte van 2016. Een hoog risico komt vaker voor bij jongvolwassenen, vrouwen en bij inwoners met een laag opleidingsniveau. Over het algemeen is het risico op een angststoornis of depressie in IJsselland vijf procent; landelijk is dat vijf tot negen procent.

Coronacrisis

Landelijk hebben bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. In de regio IJsselland hebben in totaal 15.099 inwoners meegedaan; 6.726 volwassenen en 8.373 ouderen. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de effecten van de coronacrisis op gezondheid, leefstijl en welzijn van de deelnemers.